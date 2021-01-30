5 قتلى إثر تحطم مروحية عسكرية في كوبا

لقي 5 أشخاص مصارعهم، اليوم السبت، إثر تحطم مروحية عسكرية للجيش في منطقة جبلية بكوبا؛ بحسب ما أعلنت وزارة القوات المسلحة.

وجاء في بيان للوزارة أن "المروحية سقطت في منطقة جبلية شرقي البلاد بعد إقلاعها من مقاطعة ’هولغوين’، في رحلة قصيرة إلى غوانتانامو".

وأضافت أن "الحادث أسفر عن مصرع الخمسة الذين كانوا على متنها".

وباشرت الوزارة التحقيق في ملابسات حادث تحطم المروحية.

هذا، ويعود آخر حادث طيران خطير في كوبا إلى أيّار/ مايو 2018، عندما تحطّمت طائرة بُعيد إقلاعها من مطار هافانا ما أسفر عن مقتل 112 شخصًا، بينما نجت راكبة واحدة فقط.