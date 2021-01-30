  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

5 قتلى إثر تحطم مروحية عسكرية في كوبا

تاريخ النشر: 30/01/2021 - 09:44

5 قتلى إثر تحطم مروحية عسكرية في كوبا
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي 5 أشخاص مصارعهم، اليوم السبت، إثر تحطم مروحية عسكرية للجيش في منطقة جبلية بكوبا؛ بحسب ما أعلنت وزارة القوات المسلحة.

وجاء في بيان للوزارة أن "المروحية سقطت في منطقة جبلية شرقي البلاد بعد إقلاعها من مقاطعة ’هولغوين’، في رحلة قصيرة إلى غوانتانامو".

وأضافت أن "الحادث أسفر عن مصرع الخمسة الذين كانوا على متنها".

وباشرت الوزارة التحقيق في ملابسات حادث تحطم المروحية.

هذا، ويعود آخر حادث طيران خطير في كوبا إلى أيّار/ مايو 2018، عندما تحطّمت طائرة بُعيد إقلاعها من مطار هافانا ما أسفر عن مقتل 112 شخصًا، بينما نجت راكبة واحدة فقط.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كوبا
#تحطم مروحية
#مروحية عسكرية

حوارات

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

14 قتيلا في هجوم لـ"طالبان" على موقع للقوات الأفغانية
14 قتيلا في هجوم لـ"طالبان" على موقع للقوات الأفغانية

2021-01-30

الرئيس الأفغاني لبايدن: طالبان استغلت اندفاع ترامب... لا تتسرع بالانسحاب
الرئيس الأفغاني لبايدن: طالبان استغلت اندفاع ترامب... لا تتسرع بالانسحاب

2021-01-30

ماكرون: لقاح أسترازينيكا.. "نتائج غير مشجعة"
ماكرون: لقاح أسترازينيكا.. "نتائج غير مشجعة"

2021-01-30

الأكثر قراءة

استطلاع: تفوق لبيد على ساعر بسبب

استطلاع: تفوق لبيد على ساعر بسبب "انتفاضة الحريديين"

2021-01-29
نيو دلهي: انفجار صغير في السفارة الإسرائيلي.. واستنفار كبير

نيو دلهي: انفجار صغير في السفارة الإسرائيلي.. واستنفار كبير

2021-01-29
عائلة جعو في أم الفحم: تسعة يتامى من يهوّن عليهم؟

عائلة جعو في أم الفحم: تسعة يتامى من يهوّن عليهم؟

2021-01-29
زوجة حاكم الشارقة تنتقد تطبيع التعليم مع إسرائيل

زوجة حاكم الشارقة تنتقد تطبيع التعليم مع إسرائيل

2021-01-29
تصريحات كوخافي أعادت التشكيك بقدرة إسرائيل على مهاجمة إيران

تصريحات كوخافي أعادت التشكيك بقدرة إسرائيل على مهاجمة إيران

2021-01-29