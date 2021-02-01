تصاعد هجمات "طالبان" في أفغانستان رغم الاتفاق مع واشنطن

صعّدت حركة "طالبان" هجماتها في العاصمة الأفغانية، كابول، مؤخرًا، مع تزايد عمليات القتل المستهدف للمسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني والصحفيين، حسبما أفاد تقرير صادر عن منظمة رقابية أميركية، اليوم، الإثنين.

ويأتي تصاعد الهجمات في الوقت الذي تخطط فيه إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لإلقاء نظرة جديدة على اتفاقية السلام بين الولايات المتحدة و"طالبان"، الموقّعة في شباط/فبراير الماضي في عهد الرئيس، دونالد ترامب.

وقال التقرير إن الهجمات التي شنتها طالبان في أنحاء أفغانستان خلال الربع الأخير من عام 2020 كانت أقل قليلًا من الربع السابق، لكنها تجاوزت هجمات الفترة نفسها من عام 2019، وفقًا للأرقام التي قدمتها القوات الأميركية في أفغانستان.

ونقل التقرير عن القوات الأميركية أن "هجمات العدو في كابول كانت أعلى مما كانت عليه في الربع السابق. لقد كانت أعلى بكثير مما كانت عليه في نفس الربع من العام 2019".

وتراقب المنظمة المشرفة على إعادة إعمار أفغانستان ("سيغار") مليارات الدولارات التي تنفقها الولايات المتحدة في أفغانستان، التي مزقتها الحرب.

وشنّت حركة "طالبان" موجة من الهجمات في أفغانستان في كانون أول/دبسمبر، بما في ذلك ضربات في ولايتي بغلان الشمالية وأوروزغان الجنوبية على مدى يومين، حيث قتل ما لا يقل عن 19 من أفراد قوات الأمن الأفغانية.

وفي كابول، انفجرت قنبلة مزروعة على جانب الطريق في سيارة، ما أدى إلى إصابة اثنين وإطلاق النار على محام في عملية قتل مستهدفة.

وأفادت بعثة "الدعم الحازم"، التي يقودها الناتو في أفغانستان، بسقوط 2586 ضحية مدنية في الفترة من 1 تشرين أول/أكتوبر إلى 31 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، بما في ذلك 810 قتلى و1776 جريحًا، وفقًا لتقرير "سيغار".

وقال التقرير إنّ نسبة الإصابات الناجمة عن العبوات الناسفة زادت بنحو 17 بالمائة في هذا الربع، مرتبطة بزيادة في العبوات البدائية الصنع أو هجمات "القنابل اللاصقة"، بحسب التقرير.

وعلى الرغم من العنف المستمر، انخفض عدد الضحايا في أنحاء أفغانستان في الربع الأخير من عام 2020 بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وشهد هذا الربع عددًا كبيرًا من الضحايا بشكل استثنائي في أشهر الشتاء، بالرغم من انحسار القتال بشكل طبيعي في هذه الفترة

وكانت الولايات المتحدة الداعم الرئيسي للحكومة الأفغانية منذ أن غزت البلاد بعد وقت قصير من هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، وأطاحت بطالبان، التي كانت تدير البلاد وتؤوي زعيم القاعدة أسامة بن لادن.

ولا تزال الولايات المتحدة تنفق نحو 4 مليارات دولار سنويًا، لمساعدة قوات الأمن الأفغانية.

وقال الجيش الأميركي، في وقت سابق الشهر الماضي، إنه حقّق هدفه المتمثل في خفض عدد القوات في أفغانستان إلى حوالي 2500. يتشكك كبار القادة الأميركيين في التزام طالبان المعلن بالسلام، على الرغم من أنهم قالوا إن بإمكانهم إنجاز مهمتهم في أفغانستان على ذلك المستوى من القوات.

وقال المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، جون إف سوبكو، "مع استمرار تقلص وجود الوكالات الأميركية، سيصبح أكثر أهمية أن تقوم الولايات المتحدة وغيرها من الجهات المانحة بإشراف قوي وفاعل على دولاراتها وبرامجها".

ويتفشى الفساد بين وزارات الحكومة الأفغانية، ما يؤدي إلى إحداث شرخ بين الحكومة وكثير من السكان، وإحباط المانحين الدوليين، والمساهمة في ارتفاع مستوى الفقر في البلاد إلى أكثر من 72بالمائة، وفقًا للبنك الدولي.