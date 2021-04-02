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مجدّدًا: اليونان تتّهم تركيا باستفزازها

تاريخ النشر: 02/04/2021 - 16:16

مجدّدًا: اليونان تتّهم تركيا باستفزازها
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

اتهمت وزارة الهجرة اليونانية، اليوم، الجمعة، تركيا بمحاولة التسبب بـ"تصعيد" في بحر إيجه، عبر تشجيع مهاجرين على التوجه إلى اليونان، بوابة العبور الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى القيام "بمناورات خطيرة".

وقالت الوزارة في بيان "هذا الصباح، أبلغ خفر السواحل اليوناني عن عدة حوادث رافق فيها خفر السواحل والبحرية التركية قوارب هشة للمهاجرين إلى الحدود الأوروبية، في محاولة للتسبب بتصعيد مع اليونان".

وأعلن خفر السواحل اليوناني، سابقًا، أنّ إحدى دورياته البحرية بالقرب من جزيرة ليسبوس تعرضت "لمضايقات" من قبل زورق تركي، كان يقوم "بمناورات خطيرة".

ونشر خفر السواحل اليوناني مقطع فيديو يظهر، بحسب ادّعائه، قاربا لخفر السواحل التركي يقترب بشكل خطير من القارب اليوناني إلى حد جعله يهتز.

وبحسب خفر السواحل، حاولت قوارب الدورية التركية مرّتين مساعدة زوارق مهاجرين على الدخول في المياه الإقليمية اليونانية. وخلال أحد هذين الحادثين، حاولت دوريتان تركيتان "دفع" زورق مهاجرين إلى المياه الإقليمية اليونانية.

وتريد أثينا أن تراقب أنقرة طرق الهجرة بشكل أفضل، وأن تستعيد إلى أراضيها من الجزر اليونانية 1450 شخصا رفضت طلبات اللجوء التي قدموها.

وخلال زيارة إلى جزيرة ليسبوس، هذا الأسبوع، دعت المفوضة الأوروبية، إيلفا جوهانسون، "تركيا إلى إعادة قبول المهاجرين (الذين يعادون من اليونان) بشكل عاجل".

وستزور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، تركيا الأسبوع المقبل للقاء الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وبحث ملف الهجرة وقضايا إقليمية أخرى.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#اليونان
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