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بريطانيا: اعتقال أكثر من 100 محتجّ ضد قانون صلاحيات الشرطة

تاريخ النشر: 04/04/2021 - 20:48

بريطانيا: اعتقال أكثر من 100 محتجّ ضد قانون صلاحيات الشرطة
جانب من من احتجاجات سابقة في لندن (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اعتقلت السلطات البريطانية، 107 أشخاص في لندن خلال مظاهرات ضد خطط الحكومة لزيادة سلطات الشرطة، بحسب ما أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد.

وكان الآلاف قد تظاهروا في بلدات ومدن في جميع أنحاء البلاد، يوم أمس السبت، احتجاجا على مشروع قانون الشرطة والجريمة والمقاضاة والمحاكم، غير عابئين بالقيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشرطة إن احتجاجات "كيل ذا بيل (اقتلوا مشروع القانون)" كانت سلمية في الغالب وإن معظم المشاركين حافظوا على التباعد الاجتماعي.

"كيل ذا بيل (اقتلوا مشروع القانون)" (أ ب)

لكن الشرطة أوضحت أن عددا غير كبير كان عازما على إحداث اضطرابات، وأن المعتقلين ارتكبوا جرائم مزعومة بما في ذلك الاضطرابات العنيفة والاعتداء على عناصر الشرطة وانتهاك تشريعات تتعلق بمكافحة فيروس كورونا.

وقالت إن عشرة من عناصرها أُصيبوا، لكن لا يعتقد أن أيا من تلك الإصابات خطير.

ويمنح مشروع القانون المقترح للشرطة في إنجلترا وويلز، مزيدا من الصلاحيات لفرض قيود على الاحتجاجات غير العنيفة، بما في ذلك تلك التي تعتبر صاخبة للغاية أو مزعجة، مع فرض غرامات أو أحكام بالسجن على المدانين.

وكان احتجاج أخير ضد مشروع القانون، قد اندلع في بريستول جنوب غربي إنجلترا، تحول إلى أعمال عنف واسعة النطاق أسفرت عن إصابة عناصر شرطة وإلحاق أضرار بمركز للشرطة إضافة إلى إحراق سيارات تابعة لقوات الأمن.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#لندن
#زيادة سلطات الشرطة
#الشرطة البريطانية
#"كيل ذا بيل

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