إيران تعلن اعتقال جاسوس إسرائيلي

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، اعتقالها "جاسوسا إسرائيليا وآخرين على صلة بدول مختلفة"، في محافظة أذربيجان الشرقية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن المدير العام للأمن في المحافظة، لم تسمه، قوله إنه "تم اعتقال جاسوس إسرائيلي وعدة جواسيس على صلة بأجهزة أمنية لدول مختلفة".

وذكرت السلطات الإيرانية أن الجاسوس الإسرائيلي "كان على صلة بالأجهزة الأمنية في محافظة أذربيجان الشرقية".

وفي السياق، لفتت الوكالة إلى أن المتهمين "متورطون في عمليات احتيال وتزوير مستندات وإعداد وشراء وبيع شيكات بنكية".

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى عن هويات المعتقلين أو جنسياتهم.

والعام الماضي، أعدمت السلطات الإيرانية مواطنًا أدين بالتجسس لصالح المخابرات الأميركية والإسرائيلية.