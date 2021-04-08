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عدد قياسيّ لإصابات كورونا في إيران لليوم الثالث على التوالي

تاريخ النشر: 08/04/2021 - 16:24

عدد قياسيّ لإصابات كورونا في إيران لليوم الثالث على التوالي
في أحد شوارع العاصمة طهران (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

سجّلت إيران، اليوم الخميس، 22586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وهو رقم قياسي جديد، لليوم الثالث على التوالي؛ في الوقت الذي تكافح فيه البلاد ارتفاعا حادا بعد عطلة رأس السنة الفارسية.

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وحثت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما السادات لاري، في مؤتمر صحافي، المواطنين لتوخي الحذر، وتجنب التجمعات الكبيرة، واصفة ذلك بـ"المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية".

وقالت لاري: "لقد أدى الوضع الخطير لتفشي المرض خلال الأيام الأخيرة إلى فقداننا عددا من المواطنين، ومع ذلك، لا يزال الكثير منا لا يرفض حضور دعوات الحفلات، والأعراس، والجنازات".

شاب في أحد شوارع العاصمة طهران (أ ب)

ومنذ بدء تفشي الوباء في إيران، أودى بحياة 63 ألفا و884 شخصا من إجمالي مليونين و6 آلاف و934 مصابا، بحسب الوزارة.

وأضافت لاري أنه "تم تسجيل 22 ألفا و586 إصابة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو عدد قياسي جديد لليوم الثالث على التوالي".

والأربعاء، دفعت الموجة الجديدة من الإصابات الحكومة إلى فرض قيود جديدة في عدد من المدن الكبيرة، وذلك بعد أسبوعين من عيد النيروز، أو رأس السنة الإيرانية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إيران
#فيروس كورونا
#عطلة رأس السنة الفارسية

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