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أميركا: قتيل في إطلاق نار داخل متجر بميزوري

تاريخ النشر: 10/04/2021 - 22:55

أميركا: قتيل في إطلاق نار داخل متجر بميزوري
(أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

قتل شخص وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة في إطلاق نار، السبت، داخل متجر جنوبي ولاية ميزوري، وسط الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن قائد شرطة مقاطعة أوريغون، إريك كينغ، قوله إن "حادث إطلاق النار وقع في متجر صغير يدعى سنابي مارت، في كوشكونونج، وهي مدينة يسكنها حوالي 200 شخص على حدود ولايتي ميزوري وأركنساس"، وأوضح أن "المشتبه به دخل إلى المتجر، وبدأ إطلاق النار بمسدس، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة".

وأضاف المسؤول الأمني أن "العديد من المتواجدين داخل المتجر لم يصابوا بأذى".

وتابع أن "مشتبهًا به (28 عامًا) من مدينة ثاير بميزوري، تم القبض عليه بعد حوالي 4 ساعات في مقاطعة هاول المجاورة".

ولا تعتقد السلطات أن "أي مشتبه بهم آخرين متورطون في الحادث"، بحسب المصدر نفسه، دون الكشف عن تفاصيل أخرى على الفور.

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#إطلاق نار
#أميركا
#ميزوري

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