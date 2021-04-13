قتيل وجرحى بإطلاق نار بمدرسة ثانوية بأميركا

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

قتل شخص وأصيب شرطي بجروح في حادث إطلاق نار داخل مدرسية ثانوية في ولاية تينيسي، وفق ما أفادت الشرطة، اليوم الثلاثاء.

وكانت شرطة مدينة نوكسفيل قد تحدثت في تغريدة على تويتر عن "إصابة عدة أشخاص بإطلاق نار" في ثانوية أوستن-إيست ماغنيت، قبل أن تعلن في بيان أذاعته قنوات تلفزيونية وفاة أحد الجرحى.

وقالت شرطة نوكسفيل في البيان إن رجالها استجابوا لبلاغ عن رجل مشتبه بحيازته أسلحة داخل المدرسة، ولدى الاقتراب منه "أُطلقت عيارات نارية أصيب خلالها شرطي برصاصة واحدة على الأقل وجرى نقله الى مركز طبي، لكن جراحه من غير المتوقع أن تهدد حياته".

وأضافت "أعلنت وفاة رجل في مكان الحادث بينما تم اعتقال آخر لإجراء مزيد من التحقيقات".

وأمرت سلطات المدينة العائلات بالتجمع في ملعب بايسبول قرب المدرسة.

وقال بوب توماس المشرف على المدارس في مقاطعة نوكس على تويتر "جرى تأمين مبنى المدرسة وسُمح للطلاب الذين لم يتأثروا بالحادث بالمغادرة إلى منازلهم وعائلاتهم".

وزار رئيس بلدية نوكسفيل انديا كينكانون، الشرطي الجريح في المستشفى، وقال للصحافيين بعد خروجه إنه بوعيه ومعنوياته مرتفعة.

وقال "سيكون بخير. لقد شكرته لتعريض حياته للخطر من أجل حماية الطلاب وطاقم المدرسة".

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار مستمرة في المدارس منذ مجزرة ثانوية كولومبين في ولاية كولورادو في نيسان/أبريل 1999، التي أسفرت عن مقتل 12 طالبا ومدرس وجرح العشرات.

ويأتي إطلاق النار في تينيسي الإثنين في أعقاب كشف الرئيس جو بايدن عن اقتراحات لتوسيع القيود على اقتناء الاسلحة.

ووصف بايدن العنف الناتج عن الأسلحة بأنه "وباء" و"احراج دولي" خلال خطاب ألقاه في 8 نيسان/أبريل.