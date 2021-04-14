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الدنمارك... أوّل دولة أوروبيّة تتخلّى عن استخدام لقاح "أسترازينيكا"

تاريخ النشر: 14/04/2021 - 17:12

الدنمارك... أوّل دولة أوروبيّة تتخلّى عن استخدام لقاح "أسترازينيكا"
في مركز للتطعيم في الدنمارك (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أوقفت الدنمارك، اليوم الأربعاء، التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" البريطانيّ المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد بشكل تامّ، لتُصبح بذلك أول دولة أوروبيّة تقرر ذلك على خلفية الاشتباه بوجود آثار جانبية نادرة وخطيرة للقاح.

وقالت هيئة الصحة والأدوية الدنماركية، في بيان، إن "حملة التطعيم ستمضي قدما من دون لقاح أسترازينيكا"، بحسب وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية.

وأوضح البيان أن "هناك صلة بين اللقاح وآثار جانبية نادرة وخطيرة بآن واحد".

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ومن بين المخاطر الناجمة عن اللقاح، الإصابة بجلطات الدم، والنزيف، وانخفاض عدد الصفائح الدموية، بحسب البيان نفسه.

وفي 25 آذار/ مارس الماضي، قررت الحكومة الدنماركية تمديد تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا، الذي فرضته في 11 مارس (آذار) الماضي، حتى 18 أبريل (نيسان) الجاري".

وخلال آذار/ مارس، دفعت تقارير حول تجلط دموي غير اعتيادي، ولا سيما في الرأس؛ بعض الدول الأوروبية إلى تعليق استخدام "أسترازينيكا" لفترة معينة لدى جميع الفئات العمرية، غير أن تقرير لوكالة الأدوية الأوروبية، صدر بعد إجراء تقييم، كشف أن فعالية اللقاح أكثر من أضراره، وأوصى بإعادة استخدامه.

وحتى عصر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في الدنمارك، 239 ألفا، توفي منهم أكثر من ألفين، وتعافى ما يزيد على 228 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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#الدنمارك
#فيروس كورونا
#أسترازينيكا

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