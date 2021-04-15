البرازيل: 3459 وفاة بكورونا وأكثر من 73 ألف إصابة خلال 24 ساعة

سجلت البرازيل، 3459 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن أكثر من 73 ألف إصابة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، مساء أمس الأربعاء.

وأوضح البيان أنه تم خلال 24 ساعة تسجيل 3459 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، رفعت إجمالي العدد إلى 361 ألفًا و884 حالة.

كما أشار إلى تسجيل 73 ألفًا و513 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13مليونًا و673 ألفًا و507 إصابات.

في أحد مشافي العاصمة البرازيلية (أ ب)

أما عدد المتعافين فارتفع إلى 12 مليونًا و170 ألفًا و771 متعافٍ، بحسب البيان نفسه.

وشهدت البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فضلا عن زيادات قياسية لمؤشر الوفيات.

وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالث من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

ومع ذلك تؤكد السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحتى فجر اليوم الخميس، أصاب الفيروس أكثر من 138مليونا و809 آلاف شخص في العالم، توفى منهم أكثر من مليونين و984 ألفا، بينما تعافى أكثر من 111 مليونًا و595 ألفًا، وفق موقع " worldmeters ".