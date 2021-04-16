رغم أعراضه الجانبيّة: ميركل تتلقى الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا"

تلقّت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، بعد أكثر من أسبوعين من توصية السلطات الألمانية باستخدامه حصرا للأشخاص البالغة أعمارهم 60 فما فوق.

وقالت الزعيمة البالغة 66 عاما، في تغريدة نشرها الناطق باسمها شتيفن زايبرت: "من دواعي سروري أنني تلقيت أول تطعيم باستخدام أسترازينيكا اليوم. أشكر جميع المشاركين في حملة التطعيم وجميع من تلقوا اللقاحات. التطعيم مفتاح تجاوز الوباء".

Kanzlerin #Merkel: „Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe. Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren – und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden.“ pic.twitter.com/P4kMJYNrlc — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 16, 2021

ومن المقرر أن تتنحى ميركل هذا العام بعد نحو 16 عاما في السلطة.

ولطالما ردت ميركل على الأسئلة بشأن خططها لتلقي اللقاح، بالإشارة إلى أنها ستنتظر دورها بناء على سياسات ألمانيا المشددة بشأن الفئات التي تحظى بأولوية تلقي اللقاح.

وفتحت العاصمة الألمانية المجال للتطعيم لكافة الأشخاص البالغة أعمارهم فوق 60 عاما، في وقت سابق هذا الشهر.

وبذل المسؤولون الألمان جهودا حثيثة لتعزيز ثقة السكان بلقاح أسترازينيكا.

وأفادت اللجنة المعنية باللقاحات في ألمانيا أواخر آذار/مارس بأنها توصي باستخدام أسترازينيكا حصرا للأشخاص البالغة أعمارهم 60 عاما فما فوق، بعد القلق بشأن حالات تجلّط في الدم في أوساط الفئات الأصغر سنا، التي تلقّت اللقاح.

ولا يزال بإمكان البالغين تحت 60 عاما تلقي أسترازينيكا بعد استشارة أطبائهم على أن يكونوا على علم كامل بالمخاطر المحتملة.

وفرضت دول عدّة أخرى بينها فرنسا وإسبانيا وكندا قيودا عمرية تتعلق بلقاح أسترازينيكا، على خلفية حدوث تجلّطات في الدم شديدة رغم ندرتها.

وحظرت الدنمارك بالكامل هذا الأسبوع استخدام لقاح أسترازينيكا على خلفية المخاوف المرتبطة بالجلطات، في وقت قال الاتحاد الأوروبي إنه يتوقع وصول 50 مليون جرعة من لقاح فايزر قبل موعدها.

كما شددت منظمة الصحة العالمية على أن لقاح أسترازينيكا آمن.