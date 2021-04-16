روسيا تقرر طرد 10 دبلوماسيين أميركيين

عرب ٤٨/أ ف ب

قال مسؤول في الكرملين، اليوم، الجمعة، إن روسيا ستطرد 10 دبلوماسيين أميركيين ردًا على طرد الولايات المتحدة 10 دبلوماسيين روس.

كما نصحت روسيا سفير الولايات المتحدة لديها بالمغادرة من أجل إجراء "مشاورات".

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس، الخميس، فرض عقوبات وطرد 10 دبلوماسيين روس ردا على ما تصفه واشنطن بتدخل الكرملين في الانتخابات الأميركية، وهجوم إلكتروني واسع النطاق وأنشطة عدائية أخرى.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، للصحافيين "سنردّ على هذه الخطوة عبر اتّخاذ إجراءات مماثلة. سنطلب من عشرة دبلوماسيين أميركيين في روسيا المغادرة".

كما أشار إلى أن كبير مساعدي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مجال السياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، نصح بأن يغادر السفير الأميركي جون سوليفان إلى واشنطن لإجراء "مشاورات جدية".

وذكر لافروف أن روسيا ستنشر في وقت لاحق الجمعة قائمة بالمسؤولين الأميركيين الذين سيتم إدراجهم على القائمة السوداء.

ووسعت العقوبات الأميركية القيود المفروضة على المصارف الأميركية التي تتداول في ديون الحكومة الروسية، كما طردت 10 دبلوماسيين من بينهم جواسيس مفترضين وفرضت عقوبات على 32 شخصا متهمين بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية التي جرت العام الماضي.

ووصف بايدن، الخميس، العقوبات بأنها رد "محسوب ومتناسب" على الأعمال العدائية لموسكو، وقال إن واشنطن "لا تتطلع إلى إطلاق حلقة من التصعيد والصراع".

والشهر الماضي، استدعت روسيا سفيرها لدى الولايات المتحدة للتشاور بشأن مستقبل العلاقات مع واشنطن.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن قال بايدن إن بوتين "سيدفع الثمن" لتدخله المفترض في الانتخابات، مبديا موافقته على التقييم القائل بأن بوتين "قاتل".