  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

مفاجأة في إيطاليا: مسؤول في أقوى المافيات يتعاون مع الشرطة!

تاريخ النشر: 16/04/2021 - 17:43

مفاجأة في إيطاليا: مسؤول في أقوى المافيات يتعاون مع الشرطة!
من محاكمات أعضاء في المافيا (أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

بدأ مسؤول رفيع في أقوى المافيات الإيطالية التعاون مع المحققّين، ما يشكّل خرقا في مجال مكافحة إحدى أكثر المجموعات الإجرامية نفوذا في العالم، على ما أعلن مصدر قضائي رفيع، اليوم الجمعة.

والمافيا هي "ندرانيغيتا".

وأكد المصدر لوكالة فرانس برس أن نيكولينو غرانده أراكري، الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن بميلانو (شمال) بتهمة القتل، يتعاون مع المحققين والشرطة.

وكان رجل المافيا البالغ 62 عاما أحد المسؤولين الكبار في مافيا "ندرانغيتا" في منطقته كالابريا في جنوبيّ البلاد، لكنه كان يقوم أيضا بأنشطة إجرامية في مقاطعة إميليا-رومانيا في شماليّ إيطاليا.

ولطالما اعتمدت إيطاليا على العناصر "التائبين" في المافيا لخرق صفوف العصابات الإجرامية. لكنّها واجهت صعوبات كبيرة مع "ندرانغيتا" في كسر قانون الصمت (أوميرتا) المعتمد فيها، والصلات العائلية التي تجمع أفرادها.

وقد يتسبّب قرار نيكولينو غرانده أراكري بالتعاون مع السلطات بتغيير الوضع، إلا أن أي تفصيل لم يرشح بشأن ما قاله حتى الساعة للمحققين، ولا ما إذا كانوا يعتبرونه مصدرا موثوقا به أم لا.

وفي مقابل التعاون، يمكن لعناصر المافيا المسجونين الحصول على تخفيف للعقوبات المفروضة عليهم أو امتيازات أخرى. لكن في بعض الحالات، زوّد بعض هؤلاء المحققين معلومات غير مهمّة أو حتى كاذبة.

وتخطت "ندرانغيتا" منذ زمن بعيد مافيا "كوزا نوسترا" في صقلية كأكبر منظمة مافيوية في إيطاليا، وهي تُصنف من أكبر شبكات الجريمة المنظمات في العالم بفعل تحكمها بالقسم الأكبر من عمليات الاتجار بالكوكايين المهرب إلى أوروبا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إيطاليا
#المافيا

حوارات

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رغم أعراضه الجانبيّة: ميركل تتلقى الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا"
رغم أعراضه الجانبيّة: ميركل تتلقى الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا"

2021-04-16

كورونا: 3 ملايين وفاة عالميًّا وأوروبا قد لا تجدّد عقود "أسترازينيكا"
كورونا: 3 ملايين وفاة عالميًّا وأوروبا قد لا تجدّد عقود "أسترازينيكا"

2021-04-16

تونس: انتشال جثث أكثر من عشرين مهاجرًا
تونس: انتشال جثث أكثر من عشرين مهاجرًا

2021-04-16

الأكثر قراءة

"يوم استقلالهم يوم نكبتنا": مسيرات العودة إلى الدامون وحطين واللجون

2021-04-15
العنف يضرب المجتمع العربي: إصابتان خطيرتان في رهط وثالثة في الفريديس

العنف يضرب المجتمع العربي: إصابتان خطيرتان في رهط وثالثة في الفريديس

2021-04-15
بدءا من الأحد: إلغاء فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

بدءا من الأحد: إلغاء فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

2021-04-15
حالة الطقس: موجة حارة تضرب البلاد حتى الثلاثاء

حالة الطقس: موجة حارة تضرب البلاد حتى الثلاثاء

2021-04-15

"ليلة العودة إلى الدامون": تجديد عهد العودة إلى القرى المهجرة

2021-04-15