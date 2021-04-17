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انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

تاريخ النشر: 17/04/2021 - 17:33

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب
نعش الأمير فيليب (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

انطلقت مراسم تشييع جثمان الأمير فيليب، اليوم السبت، مع نقل نعشه من قلعة وندسور إلى كنيسة سانت جورج بحضور الملكة إليزابيث الثانية وأفراد العائلة.

ومشى أولاد الأمير الراحل الأربعة تشارلز وآن وأندرو وإدوارد خلف النعش بعد تأدية الحرس الوطني التحية له، يرافقهم حفيداه وليام وهاري.

وأعلنت بريطانيا دقيقة صمت تكريمًا للأمير فيليب.

وتعكس الجنازة المحاطة بمراسم بسيطة وتُبث على التلفزيون الماضي العسكري الذي كان مصدر فخر للأمير الذي قاتل في البحرية البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية.

في وقت متأخر في الصباح نقل نعشه المغطى بشعاره الشخصي وسيفه وإكليل من الزهر من الكنيسة الخاصة في القصر إلى قاعته.

وسيتم إنزال التابوت في سرداب "رويال فولت" حيث سيبقى إلى أن تنضم إليه الملكة بعد وفاتها. وسيدفن الزوجان بعد ذلك في مثواهما الأخير في كنيسة نصب الملك جورج السادس والد إليزابيث الثانية.

وفي نهاية المراسم، سيباركه كبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي الزعيم الروحي للأنغليكان.

(أ ب)

وقبل شهرين من الاحتفال بعيد ميلاده المئة، توفي دوق إدنبره صباح الجمعة "بهدوء" في قلعة وندسور غرب لندن، عن عمر يناهز 99 عاما.

وعبرت الملكة التي ستبلغ من العمر 95 عاما في 21 نيسان/ أبريل، عن "حزنها العميق" لفقدان زوجها لأكثر من 70 عاما ووالد أبنائها الأربعة تشارلز وآن وأندرو وإدوارد.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مراسيم تشييع جثمان الأمير فيليب
#المملكة المتحدة
#العائلة الملكية
#الملكة إلييزابيث

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

انطلاق مراسيم تشييع الأمير فيليب

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