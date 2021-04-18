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إثيوبيا: التعبئة الثانية لسدّ النهضة ستتم في شهرَي تمّوز وآب 

تاريخ النشر: 18/04/2021 - 19:24

إثيوبيا: التعبئة الثانية لسدّ النهضة ستتم في شهرَي تمّوز وآب 
آبي أحمد يتوسّط الصورة (أرشيفية- أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت إثيوبيا، اليوم الأحد، أن التعبئة الثانية لسدّ النهضة ستتم في شهرَي تمّوز/ يوليو، وآب/ أغسطس، المُقبليْن.

وجدد رئيس الوزراء الإثيوبيا، آبي أحمد، موقف بلاده من التعبئة الثانية لسد النهضة قائلا إنها "ستتم خلال موسم الأمطار الغزيرة في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين"، وذلك في إصرار على الموقف الذي يخالف رغبات دولتَي السودان ومصر.

وقال آبي أحمد، عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: "ستتم التعبئة التالية (الثانية) لسد النهضة فقط خلال هطول الأمطار الغزيرة في شهري يوليو وأغسطس (المقبلين)، مما يضمن الحد من الفيضانات في السودان".

وأضاف: "قبل التعبئة الثانية، ستقوم إثيوبيا بإطلاق المزيد من المياه من تخزين العام الماضي من خلال المنافذ المنشأة حديثًا ومشاركة المعلومات"، دون تفاصيل عن تلك الجزئية​​​.

وتابع: "إثيوبيا تعتزم تلبية احتياجاتها من بناء سد النهضة وليس لديها أي نية لإلحاق الضرر بدول المصب.. الأمطار الغزيرة العام الماضي مكنت من نجاح الملء الأول للسد (في يوليو 2020)".

وأشار رئيس وزراء إثيوبيا إلى أن "وجود السد حال دون حدوث فيضانات شديدة في السودان المجاور العام الماضي".

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ لـ"سد النهضة" بالمياه في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السدّ الواقع على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيس لنهر النيل.

وقامت إثيوبيا منتصف تموز/ يوليو 2020 ببدء الملء الأول لسد "النهضة"، في إجراء أحادي الجانب، دون التوصل إلى اتفاق ملزم حول ذلك مع دولتي المصب؛ مصر والسودان.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق حول الملء والتشغيل يحافظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصة كل منهما السنوية من مياه النيل‎، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على الترتيب.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#إثيوبيا
#سدّ النهضة
#التعبئة الثانية لسدّ النهضة

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