روسيا تطرد 20 دبلوماسيًا تشيكيا

أعلنت روسيا، الأحد، طرد عشرين دبلوماسيًا تشيكيًا، ردًا على طرد الأخيرة 18 دبلوماسيًا روسيًا، السبت.

وقالت الخارجية الروسية إنّ 20 موظفا في السفارة التشيكية في موسكو باتوا يعتبرون أشخاصا "غير مرغوب فيهم"، ويجب عليهم مغادرة البلاد مع نهاية يوم الإثنين 19 نيسان/أبريل.

واستدعت الخارجيّة، في وقت سابق، الأحد، السفير التشيكي في موسكو فيتيسلاف بيفونكا.

وأوضح بيان الخارجيّة "تم استدعاء سفير جمهورية تشيكيا، وأبلغناه بحزم احتجاجنا بعد التصرف العدائي للسلطات التشيكية حيال موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية في براغ"، وأضاف "أبلغ بيفونكا أن 20 موظفا في سفارة تشيكيا في موسكو اعتبروا أشخاصا غير مرغوب فيهم وعليهم مغادرة أراضينا قبل نهاية يوم 19 نيسان/أبريل 2021".

والسبت، أعلنت السلطات التشيكية طرد 18 دبلوماسيا روسيا ضالعين، بحسب الاستخبارات التشيكية، في تخريب مخزن ذخائر أسفر عن سقوط قتيلين العام 2014.

وقالت الشرطة التشيكية كذلك إنها تبحث عن روسيين اثنين ضالعين في هذا الانفجار، تتطابق هويتيهما مع المشتبه بهما في محاولة تسميم سيرغي سكريبال في سالزبوري ببريطانيا العام 2018 بغاز نوفيتشوك، هما ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف.

ورأت موسكو انه "لا يمكننا إلا أن نرى فيها (هذه القضية) أثرا للولايات المتحدة".

ورأت وزارة الخارجية الروسية، الأحد، أنّه "في محاولة لإرضاء الولايات المتحدة في سياق العقوبات الأميركية الأخيرة على روسيا، تجاوزت السلطات التشيكية حتى أسيادها في الخارج في هذا الصدد".

وخلال الأسبوع الراهن، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات وطرد عشرة دبلوماسيين روس ردا على ما اعتبرته واشنطن تدخلات روسية في الانتخابات الأميركية وعلى هجوم إلكتروني واسع النطاق ونشاطات مناهضة أخرى.