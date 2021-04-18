  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

"فاينانشال تايمز": محادثات سعوديّة - إيرانيّة مباشرة جرت في بغداد

تاريخ النشر: 18/04/2021 - 17:50

"فاينانشال تايمز": محادثات سعوديّة - إيرانيّة مباشرة جرت في بغداد
الملك سلمان ووليّ عهده محمد (أرشيفيّة - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أجرى مسؤولون سعوديون وإيرانيون، محادثات مباشرة في محاولة لإصلاح العلاقات بين البلدين، بعد 4 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسيّة بين طهران والرياض، بحسب ما كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين المطلعين على المناقشات، لم تسمّه، قوله إن "الجولة الأولى من المحادثات السعودية الإيرانية جرت في بغداد في 9 نيسان/ أبريل الجاري".

وقال المسؤول إن "المحادثات تناولت هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السعودية"، واصفا المحادثات بـ"الإيجابية".

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون في اليمن صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي ردًا على غارات التحالف العربي المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

وحتى إعداد هذا الخبر، لم يصدر تعليق رسمي من قِبل السلطات السعودية والإيرانية حول تقرير "فاينانشال تايمز"، إلا أن الصحيفة نفسها نقلت عن مسؤول سعودي كبير، لم تسمّه، نفيه إجراء أي محادثات مع إيران.

ويأتي التقرير بالتزامن مع محادثات دولية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي عارضته الرياض، وفي الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة من أجل إنهاء الحرب في اليمن، التي ينظر إليها في المنطقة على أنها حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

كما دعت الرياض إلى إبرام اتفاق نووي بمعايير أقوى، مؤكدة على ضرورة انضمام دول الخليج العربية إلى أي مفاوضات بشأن الاتفاق لضمان تناوله هذه المرة لبرنامج الصواريخ الإيراني.

ومنذ آذار/ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#السعودية
#إيران
#الرياض
#طهران
#فاينانشال تايمز
#محادثات سعوديّة - إيرانيّة مباشرة
#العراق
#بغداد

حوارات

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

3 قتلى وجريحان جراء إطلاق نار في ويسكونسن الأميركيّة
3 قتلى وجريحان جراء إطلاق نار في ويسكونسن الأميركيّة

2021-04-18

مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة العشرات جرّاء انقلاب قطار في محافظة القليوبيّة
مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة العشرات جرّاء انقلاب قطار في محافظة القليوبيّة

2021-04-18

إيران تسلّم الإنتربول طلبا لاعتقال متورط بهجوم نطنز
إيران تسلّم الإنتربول طلبا لاعتقال متورط بهجوم نطنز

2021-04-18

الأكثر قراءة

مبادرة لاحتواء الأزمة بين البرغوثي وعباس: تأجيل التشريعية ورئاسية على الطريقة الأميركية

مبادرة لاحتواء الأزمة بين البرغوثي وعباس: تأجيل التشريعية ورئاسية على الطريقة الأميركية

2021-04-17
تسهيلات كورونا الجديدة: وداعًا للكمامات... أهلا بالمدارس

تسهيلات كورونا الجديدة: وداعًا للكمامات... أهلا بالمدارس

2021-04-17
إيران تحدد هوية المشتبه بتنفيذ هجوم نطنز:

إيران تحدد هوية المشتبه بتنفيذ هجوم نطنز: "فر من البلاد"

2021-04-17
حالة الطقس: حار وجاف

حالة الطقس: حار وجاف

2021-04-17
العودة إلى فلسطين الأولى

العودة إلى فلسطين الأولى

2021-04-17