  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

سلطة السجون الروسية تنقل نافالني إلى مستشفى

تاريخ النشر: 19/04/2021 - 13:42

سلطة السجون الروسية تنقل نافالني إلى مستشفى
المعارض الروسيّ، أليكسي نافالني (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

قررت إدارة السجون الروسية، الإثنين، نقل المعارض الروسي أليكسي نافالني المضرب عن الطعام منذ قرابة ثلاثة أسابيع إلى المستشفى، معتبرةً أن وضعه الصحي "مُرضٍ".

وقالت إدارة السجون في بيان إن "لجنة أطباء قررت نقل أ. نافالني إلى وحدة استشفائية للمُدانين تقع على أراضي معتقل رقم 3 في منطقة فلاديمير".

وأضافت أن "وضع نافالي الصحي مُرضٍ حاليًا، يفحصه يوميًا طبيب معالج". وتابعت أن بعد "موافقة المريض، وصف له علاجًا بالفيتامينات".

ويثير الوضع الصحي للمعارض الذي قد ينتهي بمشاكل خطيرة في القلب والكلى يمكن أن تؤدي إلى الموت، قلقاً كبيرا إذ إنه نجا منذ أقلّ من عام من عملية تسميم بمادة للأعصاب.

وأعلن نافالني إضرابه عن الطعام في 31 آذار/ مارس احتجاجا على ظروف اعتقاله السيئة خصوصًا لجهة منعه من الحصول على عناية طبية لآلام خطيرة في الظهر وأكد على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لا يتناول سوى المياه.

ووفق قوله، تعرّض للتهديد بالإطعام القسري، وهو خيار مطروح لدى السلطات الروسية في حال رفض سجين ما تناول الطعام.

ويأتي إعلان، الإثنين، في وقت اعتبر أنصار نافالني في عطلة نهاية الأسبوع الفائت أن المعارض يواجه خطر الموت في أي لحظة.

وطالب الأوروبيون "القلقون جدًا" حيال صحة المعارض الروسي، أن يتمّ نقل نافالني إلى المستشفى.

وشدّدت ألمانيا وفرنسا على توفير "علاج طبي مناسب" بشكل "عاجل" لنافالني وتمكينه من "الوصول إلى أطباء يثق بهم". وطالبتا بالإفراج الفوري عنه.

وحذّرت واشنطن، الأحد، من أنه ستكون هناك "عواقب" بالنسبة إلى موسكو في حال توفي نافالني.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#المعارض الروسيّ
#أليكسي نافالني
#روسيا
#نقل إلى المستشفى

حوارات

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

طهران ترحب بحوارٍ مع الرياض ولا تعلّق على تقارير "لقاء بغداد"
طهران ترحب بحوارٍ مع الرياض ولا تعلّق على تقارير "لقاء بغداد"

2021-04-19

ألمانيا: احتدام الصراع داخل اليمين حول خلافة ميركل
ألمانيا: احتدام الصراع داخل اليمين حول خلافة ميركل

2021-04-19

أميركا تسمح بالتطعيم ضد كورونا للجميع وأوروبا تخفف القيود
أميركا تسمح بالتطعيم ضد كورونا للجميع وأوروبا تخفف القيود

2021-04-19

الأكثر قراءة

مصر: ارتفاع عدد قتلى انقلاب القطار إلى 11 واستقالة رئيس هيئة سكك الحديد

مصر: ارتفاع عدد قتلى انقلاب القطار إلى 11 واستقالة رئيس هيئة سكك الحديد

2021-04-18
مقتل شابة بطلق ناري خلال شجار عائلي بالقدس

مقتل شابة بطلق ناري خلال شجار عائلي بالقدس

2021-04-18
هل يعلن مندلبليت عن تعذر نتنياهو القيام بمهامه؟

هل يعلن مندلبليت عن تعذر نتنياهو القيام بمهامه؟

2021-04-18
انتهاء اجتماع

انتهاء اجتماع "الكابينيت": أميركا تتنازل لإيران أكثر مما تريد

2021-04-18

"بيضة القبان" والوقت الضائع

2021-04-18