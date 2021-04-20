ارتفاع عدد لقاحات كورونا الموزعة عالميا إلى 910 ملايين جرعة

ارتفع العدد الإجمالي للقاحات ضد فيروس كورونا المطروحة للتوزيع عالميا، إلى 910.2 ملايين جرعة حتى أمس الإثنين، موزعة على 156 دولة، بمتوسط تلقيح يومي بلغ 16.3 مليون جرعة، استحوذت الولايات المتحدة والصين والهند وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على 75 بالمئة منها.

جاء ذلك حسب خارطة اللقاحات التي تعدها وكالة "بلومبيرغ" وحدثت تفاصيلها، اليوم الثلاثاء، والتي تظهر قائمة أعلى الدول حصولا على الجرعات المنتجة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة بلدان العالم الأكثر شراء للقاح بإجمالي 211.58 مليون جرعة، حصل خلالها 39.9 بالمئة من إجمالي السكان على جرعة واحدة، و25.7 بالمئة على الجرعتين.

وفي المرتبة الثانية جاءت الصين، بحصولها على 192.12 مليون جرعة لقاح، بينما لا تتوفر تفاصيل عن نسبة التطعيم في البلاد.

وفي المرتبة الثالثة، حلت الهند، التي حصلت على 126.95 مليون جرعة؛ حيث حصل 8 بالمئة من السكان على الجرعة الأولى، و1.3 بالمئة على الجرعتين.

في المرتبة الثالثة حلت الهند (أ ب)

وفي المرتبة الرابعة، جاء تكتل الاتحاد الأوروبي، بعدما حصل على 112.98 مليون جرعة، توزعت بين 18.1 بالمئة من إجمالي سكان التكتل حصلوا على الجرعة الأولى، و6.8 بالمئة من السكان حصلوا على الجرعتين.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا، التي حصلت على 43.08 مليون جرعة؛ حيث حصل 49.3 بالمئة من السكان على الجرعة الأولى، و15.2 بالمئة على الجرعتين.

وجاءت البرازيل سادسة، بإجمالي 36.59 مليون جرعة، تبعتها ألمانيا بـ 21.9 مليون جرعة ثم تركيا في المرتبة الثامنة بـ 20.19 مليون جرعة، حصل فيها 14.9 بالمئة من السكان على جرعة واحدة و9.4 بالمئة على الجرعتين، بحسب ذات المصدر.

ووفق مسح أجرته وكالة "الأناضول" للأنباء، فإن الدول الأربع الأولى (الولايات المتحدة، الصين، الهند، بريطانيا)، إلى جانب الاتحاد الأوروبي استحوذوا على ما يزيد عن 75 بالمئة من مجمل عدد جرعات اللقاح المطروحة عالميا.

وجاءت شبه جزيرة جبل طارق في المرتبة الأولى عالميا، على صعيد حصول مواطنيها على جرعتي اللقاح، بنسبة 98.1 بالمئة من السكان.