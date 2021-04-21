  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إدارة بايدن تؤكد التزامها بالشراكة مع "أونروا"

تاريخ النشر: 21/04/2021 - 17:21

إدارة بايدن تؤكد التزامها بالشراكة مع "أونروا"
مقر أونروا في غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أكدت الإدارة الأميركية، اليوم الأربعاء، على "الالتزام" بإقامة شراكة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("أونروا")، وتعزيز مبادئ الأمم المتحدة المشتركة المتعلقة بالمساواة والحياد والتسامح ومناهضة التمييز.

جاء ذلك في بيان أصدرته متحدثة البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أوليفيا دالتون، عقب قرابة عامين ونصف على وقف المساعدات الأميركية لـ"أونروا"، في أعقاب القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية السابقة بدعم من الحكومة الإسرائيلية.

وذكر البيان أن مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة "السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، عقدت اجتماعا افتراضيًا اليوم، مع المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، وناقشا استئناف الولايات المتحدة التعامل مع الوكالة".

وأضاف: "شملت المناقشات أيضًا الإعلان الأخير عن استئناف المساعدة الأميركية للوكالة، وأكدت السفيرة غرينفيلد على الدور الحاسم الذي تلعبه أونروا بتقديم الخدمات الحيوية للسكان المعرضين للخطر".

وتابع البيان: "كررت غرينفيلد تعهدات وزير الخارجية (الأميركي) أنتوني بلينكين، بالشراكة".

كما أكدت غرينفيلد "التزامها بالعمل مع أونروا لتحقيق إصلاحات مهمة لتعزيز فعاليتها وكفاءتها، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الأمم المتحدة المشتركة المتعلقة بالمساواة والحياد والتسامح ومناهضة التمييز".

وفي 7 نيسان/ أبريل الجاري أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عزم واشنطن استئناف المساعدات للشعب الفلسطيني التي جمدتها إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وتشمل الخطة الأميركية استعادة 85 مليون دولار من المساعدات المباشرة، و150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لـ"أونروا".

وتقدم "أونروا" خدماتها لأكثر من 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في كل من سورية ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، وتشمل خدماتها التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.

وواجهت أونروا أزمة مالية خانقة، خصوصا بعدما أوقفت إدارة الرئيس ترامب، دعمها للوكالة في آب/ أغسطس 2018، والذي كانت قيمته حوالي 360 مليون دولار سنويا، تعادل نصف موازنتها.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
#الإدارة الأميركية
#جو بايدن
#أونروا
#جو بايدن
#المساعدات الأميركية

حوارات

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إندونيسيا: فقدان غواصة عسكرية على متنها 53 شخصا
إندونيسيا: فقدان غواصة عسكرية على متنها 53 شخصا

2021-04-21

موسكو تطرد 10 دبلوماسيين أميركيين وتمهلهم حتى نهاية اليوم
موسكو تطرد 10 دبلوماسيين أميركيين وتمهلهم حتى نهاية اليوم

2021-04-21

مقتل فتاة من أصول أفريقية برصاص شرطة أوهايو
مقتل فتاة من أصول أفريقية برصاص شرطة أوهايو

2021-04-21

الأكثر قراءة

يافا: زحف استيطانيّ لمحو الملامح العربيّة للمدينة

يافا: زحف استيطانيّ لمحو الملامح العربيّة للمدينة

2021-04-20
دعم المشتركة والموحدة لمقترح

دعم المشتركة والموحدة لمقترح "يش عتيد": هل هو بداية لتشكيل حكومة مناوئة لنتنياهو؟

2021-04-20
نتنياهو: لسنا بحاجة إلى القائمة الموحدة.. حل الأزمة عبر انتخابات مباشرة

نتنياهو: لسنا بحاجة إلى القائمة الموحدة.. حل الأزمة عبر انتخابات مباشرة

2021-04-20
2014: ساعة قبل الإفطار.. غارة إسرائيلية تبيد عائلة إبراهيم الكيلاني

2014: ساعة قبل الإفطار.. غارة إسرائيلية تبيد عائلة إبراهيم الكيلاني

2021-04-20
الجيش الروسيّ يعلن مقتل

الجيش الروسيّ يعلن مقتل "نحو 200 مقاتل" في عملية قصف نفذها في سورية

2021-04-20