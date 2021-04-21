القضائي الأميركي يدين الشرطي شوفين بقتل فلويد

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

اعتبرت هيئة المحلفين أن الشرطي ديريك تشوفين مذنب بالتسبب في مقتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد، أثناء محاولة اعتقاله في مايو/أيار الماضي، وذلك بعدما استمعت على مدى 3 أسابيع لشهادة 45 شخصا، من بينهم مارة ومسؤولون بالشرطة وخبراء في الطب.

ويواجه ثلاثة ضباط شرطة سابقين آخرين كانوا برفقة شوفين تهما تتعلق بمقتل فلويد، وستجري محاكمتهم بشكل منفصل في وقت لاحق هذا العام.

واحتاجت هيئة المحلفين المختلطة عرقيا والمكونة من سبع نساء وخمسة رجال في مدينة مينيابوليس، إلى أقل من يومين بعد انتهاء جلسات المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع، للتوصل إلى قرار بالإجماع بأن الشرطي الأبيض مذنب بالتهم الثلاث الموجهة اليه.

ويتوقع أن يقضي شوفين البالغ 45 عاما سنوات طويلة وراء القضبان في قضية مقتل فلويد في 25 أيار/مايو العام 2020، التي أثارت احتجاجات عنيفة ضد انعدام العدالة العرقي حول العالم واعتبرت بمثابة اختبار تاريخي لمحاسبة الشرطة.

وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، لعائلة جورج فلويد في اتصال هاتفي عن "ارتياحه" للحكم، قائلا خلال المكالمة التي تشاركت العائلة في مينيابوليس تسجيلا لها على وسائل التواصل الاجتماعي إنه "في غاية الاهمية".

ومن المقرر أن يدلي بايدن بتصريحات رسمية بشأن الحكم، وهو تعهد خلال المكالمة بإحضار عائلة فلويد على متن الطائرة الرئاسية لزيارة البيت الابيض.

وأشاد محامي عائلة فلويد بن كرامب، بالحكم باعتباره انتصارا تاريخيا للحقوق المدنية، ويمكن أن يكون ركيزة لإصدار تشريعات تتضمن إصلاحات للشرطة خاصة في تعاملها مع الأقليات.

وكتب كرامب على تويتر "العدالة التي تألمنا لتحقيقها حصلت عليها عائلة فلويد أخيرا. هذا الحكم هو نقطة تحول في التاريخ ويبعث برسالة واضحة حول الحاجة إلى محاسبة مؤسسات إنفاذ القانون".

وأضاف "العدالة للسود في أميركا هي عدالة لجميع الأميركيين".

وشوهد شوفين في تسجيل مصور في 25 أيار/مايو 2020 ، وهو جاثم على رقبة فلويد لأكثر من تسع دقائق، بينما استلقى الرجل الأسود البالغ 46 عاما على بطنه في الشارع وهو يقول "لا يمكنني التنفس".

وأثار التسجيل الذي عرض مرارا أمام هيئة المحلفين خلال محاكمة شوفين المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع، احتجاجات حول العالم ضد غياب العدالة العرقية وقسوة الشرطة.

ويواجه شوفين الذي عمل 19 عاما في شرطة مينيابوليس عقوبة أقصاها قضاء 40 عاما في السجن في أخطر التهم الثلاث التي دين بها، وهي القتل من الدرجة الثانية.

وتتطلب الإدانة بأي من تهم القتل العمد أو من الدرجة الثانية أو الثالثة إجماع هيئة المحلفين على القرار.