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أعلى حصيلة يوميّة في العالم: 315 ألف إصابة بكورونا في الهند بـ24 ساعة

تاريخ النشر: 22/04/2021 - 09:36

أعلى حصيلة يوميّة في العالم: 315 ألف إصابة بكورونا في الهند بـ24 ساعة
إجراء فحص للكشف عن الفيروس في الهند (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

سجّلت الهند، اليوم الخميس، نحو 315 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية في العالم.

وتعاني المستشفيات في نيودلهي من نقص في الأكسجين.

والموجة الوبائية الثانية التي تُعزى إلى "متحورة مزدوجة" للفيروس وإلى التجمعات الجماهيرية التي سهلت العدوى، سلطت الضوء من جديد على تداعي النظام الصحي الهندي.

(أ ب)

وأبلغت وزارة الصحة الهندية الخميس عن 314835 إصابة جديدة، وهي حصيلة يومية لم يسبق أن سجلتها أي دولة في العالم من قبل.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة رسميًا في الهند، ثاني أكثر الدول تضررًا من الوباء، إلى 15,9 مليون.

وبلغ عدد الوفيات 2074 خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 185 ألف وفاة جراء كوفيد-19. مع ذلك، لا يزال عدد الإصابات والوفيات بالنسبة 'لى عدد السكان في الهند أقل بكثير منه في بلدان أخرى.

(أ ب)

وأقر رئيس الوزراء، ناريندرا مودي في كلمة متلفزة بأن الهند وسكانها الـ1,3 مليار "يواجهون مجددا معركة كبرى" داعيًا مواطنيه إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة فيروس كورونا.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الهند
#فيروس كورونا
#أعلى حصيلة يومية في العالم

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