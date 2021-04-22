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الثاني خلال 24 ساعة: مقتل شاب من أصول أفريقية برصاص الشرطة الأميركية

تاريخ النشر: 22/04/2021 - 07:34

الثاني خلال 24 ساعة: مقتل شاب من أصول أفريقية برصاص الشرطة الأميركية
احتجاجات ضد مقتل شبان من أصول أفريقية برصاص الشرطة (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قتل شاب من أصول أفريقية على يد الشرطة في ولاية نورث كارولينا الأميركية، وسط القلق المتزايد بشأن حوادث إطلاق النار المميتة لأفراد سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.

وأكد شريف مقاطعة باسكوتانك، تومي ووتن، أن أحد شرطييه أطلق النار على أندرو براون في اليزابيث سيتي خلال تنفيذ مذكرة بحث بحقه ما أدى إلى مقتله، مضيفا "كان يوما مأساويا".

ونقلت قناة "دبليو آيه في واي" التلفزيونية المحلية عن شهود عيان إصابة براون بالرصاص، أثناء محاولته الفرار بسيارته من الشرطة.

وأضافت المحطة أن براون في الأربعين من عمره وأب لعشرة أطفال.

وتعهد ووتن بالشفافية في التحقيق، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تحليل ما التقطته الكاميرات التي توضع على أجساد رجال الشرطة خلال تنفيذ المهمات.

وقال إن مكتب التحقيقات في ولاية نورث كارولينا، سيتولى التحقيق في هذه القضية.

ويأتي الحادث بعد يوم واحد من إدانة الشرطي السابق ديريك شوفين بقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود أثار مقتله العام الماضي موجة من الغضب والاحتجاجات التي عمت جميع انحاء الولايات المتحدة.

وقبل أقل من ساعة من صدور الحكم، قتلت الشرطة في ولاية أوهايو النار مراهقا أسود بدا وكأنه يندفع باتجاه شخص آخر وهو يحمل سكينا.

ودفع مقتل عدد كبير من الأميركيين السود على يد رجال الشرطة، إلى طلب إجراء إصلاحات واسعة في صفوف قوات الشرطة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#أميركا
#شرطة
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#نورث كارولينا

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