قمّة التغيير المناخي: زعماء العالم يرحبون بموقف بايدن و"يتنكرون" لخططهم السابقة

رحّب زعماء العالم، اليوم الخميس، بتغير الموقف الأميركي أثناء قمّة حول المناخ نظّمت عبر الإنترنت، الذي أظهر اهتمام بايدن في البيئة أكثر من سلفه دونالد ترامب، بينما "تنكّر" معظمهم لخططهم السابقة في الحد من الاحتباس الحراري.

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، العالم إلى "التحرّك" خلال القمة كشف خلالها عن هدف أميركي جديد لخفض الانبعاثات الملوثة، في موقف لقي ترحيبا من الأسرة الدولية بعدما كان الرئيس السابق، دونالد ترامب، في حالة نكران للمشكلة.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في القمة التي دعا بايدن إلى عقدها، "أنا مسرورة لرؤية الولايات المتحدة تعود للعمل معنا من أجل المناخ". وجاء كلامها ليصبّ في اتجاه تصريحي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

بايدن (أ. ب.)

واحد تلو الآخر، رحّب القادة المدعوون للمشاركة في القمة، بعد قرابة مئة يوم من وصول بايدن إلى الحكم، بالموقف الأميركي الجديد، وأعلن كل منهم تعهّدات بلده في مجال المناخ.

وأكد الرئيس الأميركي أنه "يجب الانتقال إلى الفعل (...) علينا الإسراع" معلناً في مستهلّ هذا الاجتماع عبر الفيديو الذي يستمرّ ليومين، مضاعفة المساعدة من أجل المناخ للدول النامية بحلول عام 2024.

وذكّرت وزيرة الخزانة الأميركية بأن الحكومة الأميركية تريد تمويل العام المقبل الصندوق الأخضر من أجل المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار إضافي.

وأشاد بايدن بالمنافع الاقتصادية "الاستثنائية" التي يمكن أن تنتج عن الإصلاحات البيئية. ووعد الرئيس الأميركي الرئيس السادس والأربعون بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 50% و52% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2005.

إلا أنه لم يحدّد في هذه المرحلة الوسائل العملية لتحقيق ذلك. وقد تصطدم خطّته الهائلة للبنية التحتية التي تتضمن شقًا مهمًا للانتقال البيئي، بمعارضة فعلية في الكونغرس.

ويمثل هذا الهدف ضعف التزام واشنطن السابق تقريبا بتخفيض 26% إلى 28% من الانبعاثات بحلول عام 2025.

وسيسمح هذا الهدف للاقتصاد الأميركي بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

من جهته، أكد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، أن بلاده "مصممة على العمل مع الأسرة الدولية، وخصوصاً الولايات المتحدة" على هذه الجبهة، رغم التوترات الشديدة بين القوتين العظميين في عدد كبير من الملفات. وجدّد التأكيد على هدف بلاده تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

ماكرون (أ. ب.)

ووسط موجة الإشادات الدولية للمقاربة الأميركية الجديدة، تحدثت الناشطة البيئية السويدية الشابة، غريتا تونبرغ، للتنديد بخطوات لا تزال بنظرها، ضعيفة جداً.

وقالت الشابة البالغة 18 عاماً عبر الفيديو أمام لجنة في الكونغرس الأميركي "إلى متى تعتقدون أنه بإمكانكم الاستمرار في تجاهل التغيّر المناخي (...) بدون الاضطرار إلى مساءلتكم؟".

وأعاد الرئيس بايدن في اليوم الأول من ولايته في كانون الثاني/يناير الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، التي انسحب منها سلفه دونالد ترامب قبل أربع سنوات.

لكن، كان هناك ترقب لكلامه قبل هذه القمة التي ينظمها بمناسبة يوم الأرض. وهو قبل الضغط على الدول الكبرى الأخرى المسببة للتلوث لترفع مستوى طموحاتها في مكافحة الاحتباس الحراري، عليه أن يؤكد تصميم بلاده في هذا المجال.

فقد شبهت الخارجية الصينية الأسبوع الماضي عودة واشنطن إلى اتفاق باريس "بعودة طالب سيء إلى المدرسة بعد تغيبه عن الدروس".

فهذا الهدف الطموح هو المساهمة الأميركية أملًا في المشاركة في الحفاظ على الاحترار العالمي ما دون درجتين مئويتين وإن أمكن +1.5 درجة مئوية، مقارنة بما قبل عصر الصناعة، كما هو وارد في اتفاقية باريس للمناخ الموقعة في عام 2015. وهو هدف بعيد المنال نظرا للوضع الحالي للالتزامات الوطنية للدول على مستوى العالم.

ورأى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الإعلان الأميركي "يغيّر المعطيات" وقد يعطي الدفعة القوية اللازمة للمفاوضات الدولية.

جونسون (أ. ب.)

وأبدت القوى الرئيسية المشاركة التي تمثل مجتمعة ثمانين بالمئة من الانبعاثات العالمية لغاز ثاني أكسيد الكربون، تجاوبا في هذه القمة التي تُعتبر خطوة أولى قبل المؤتمر الكبير الذي تنظّمه الأمم المتحدة "كوب-26" المقرر عقده في نهاية العام في غلاسكو في اسكتلندا.

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو على خلاف مع الولايات المتحدة على غرار الصين، أن بلاده التي تعد من الدول الرئيسية المسببة للانبعاثات، تطبّق "بمسؤولية (...) موجباتها الدولية".

أما الاتحاد الأوروبي، فقد توصل في اللحظة الأخيرة إلى اتفاق على خفض "لا يقل عن 55 بالمئة" لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 مقارنة بما كانت عليه في 1990.

وتعهد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال القمة بخفض بنسبة 40% إلى 45% بالمئة بحلول 2030 مقارنة بالعام 2005، بدلا من 30% بالمئة في الخطة السابقة.

وأعلن نظيره الياباني، يوشيهيدي سوغا، أن اليابان ستخفّض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 46% بحلول 2030 مقارنة بعام 2013، مقابل 26% في السابق.

حتى الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو المقرب من دونالد ترامب وبدرجة اقل من جو بايدن، تعهّد بإنهاء الإزالة غير القانونية لغابات الأمازون بحلول 2030، وتقريب موعد تحقيق الحياد الكربوني عشر سنوات أي بحلول عام 2050، على الرغم من تشكيك المراقبين.

خلال المؤتمر (أ. ب.)

ومع الإعلانات الجديدة الصادرة أو المتوقعة، الخميس، قال أحد منظمي القمة إن الدول "التي تمثل أكثر من نصف الاقتصاد العالمي" ستكون قد تعهدت بخفض الانبعاثات بما يتماشى، بقدر ما يتعلق الأمر بها، مع الهدف العالمي المتمثل في خفض الاحترار المناخي.

ورحّب الصندوق العالمي للطبيعة وهي منظمة بيئية، بقمة وإعلانات تمنح "نفساً جديداً" للمعركة ضد احترار كوكب الأرض.