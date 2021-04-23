روسيا: عطلة لـ10 أيام للحد من تفشي كورونا

فرضت روسيا، اليوم، الجمعة، عشرة أيام من الإجازة في أيار/مايو لوقف تفشي وباء كورونا.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقاء متلفز، ردًا على طلب من رئيسة وكالة الصحة الروسية، آنا بابوفا، التي اعتبرت أن هذا الإجراء من شأنه كبح انتشار الوباء "إذا كنت تعتقدين أن ذلك ضروريا، فسأوقع المرسوم اليوم"، بشأن هذه العطلة الرسمية.

وأوضحت بوبوفا أن الإجازة التي ستستمر من 1 إلى 11 أيار/مايو جزء من المساعي للحد من الوقت، الذي يقضيه الروس على متن وسائل النقل العام وتعرّضهم للفيروس.

ويصادف الأول من أيار/مايو عيد العمال وهو عطلة رسمية في روسيا، كما هي الحال بالنسبة للتاسع من أيار/مايو عندما تحتفل البلاد بانتصارها في الحرب العالمية الثانية.

وتشكّل الخطوة، التي يتوقع أن يرحّب بها السكان في عام الانتخابات، تراجعًا عن نهج روسيا السابق بتجنّب اتّخاذ إجراءات لاحتواء الفيروس.

وتم رفع معظم القيود في أنحاء البلاد، بينما اعتمدت روسيا على لقاحها "سبوتنيك-في" للتعامل مع موجة جديدة من الإصابات ضربت البلاد منذ الخريف الماضي.

وتعدّ روسيا من بين الدول الأكثر تضررا جرّاء فيروس كورونا، إذ سجّلت وكالة الإحصاء الرسمية "روستات" أكثر من 224 ألف وفاة جرّاء الفيروس، وهو عدد أعلى بكثير من ذاك البالغ 107,501 الذي سجّله مسؤولو الصحة حتى الجمعة.

وتعني حصيلة "روستات" أن روسيا تسجّل ثالث أعلى عدد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأشاد بوتين في خطابه هذا الأسبوع بثلاث لقاحات طورتها روسيا، قائلا إنها أساسية لتحقيق هدف البلاد القاضي بتحقيق مناعة جماعية بحلول الخريف.