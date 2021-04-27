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لقاحات كورونا الموزّعة عالميًّا تتجاوز مليار جرعة

تاريخ النشر: 27/04/2021 - 20:34

لقاحات كورونا الموزّعة عالميًّا تتجاوز مليار جرعة
رجل ألمانيّ يتلقى التطعيم ضدّ كورونا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

وصل إجمالي عدد اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) المطروحة للتوزيع عالميا، إلى 1.04 مليار جرعة حتى أمس الإثنين، موزعة على 172 دولة، بمتوسط تلقيح يومي بلغ 19.2 مليون جرعة، واستحوذ الاتحاد الأوروبي و4 دول على 74.6 بالمئة من الجرعات.

جاء ذلك بحسب خارطة اللقاحات التي تعدها وكالة "بلومبيرغ" أميركيّة وحدثت تفاصيلها، اليوم الثلاثاء، وتظهر قائمة أعلى الدول حصولا على جرعات اللقاح ومعدل تلقيح سكانها.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة بلدان العالم الأكثر حصولا على اللقاح بإجمالي 230.76 مليون جرعة، فيما تلقى 42.5 بالمئة من سكانها جرعة تلقيح واحدة، و28.9 بالمئة جرعتين.

وفي المرتبة الثانية جاءت الصين بحصولها على 224.90 مليون جرعة لقاح، بينما لا تتوفر تفاصيل عن نسبة التطعيم في البلاد.

وفي المرتبة الثالثة الهند، التي حصلت على 145.08 مليون جرعة لقاح؛ حيث تلقى 8.9 بالمئة من السكان الجرعة الأولى، و1.7 بالمئة الجرعتين.

وفي المرتبة الرابعة، جاء تكتل الاتحاد الأوروبي، بعدما حصل على 132.16 مليون جرعة؛ حيث تلقى 21.7 بالمئة من إجمالي سكان التكتل الجرعة الأولى، و7.7 بالمئة الجرعتين.

وفي المرتبة الخامسة حلت بريطانيا، التي حصلت على 46.65 مليون جرعة؛ حيث تلقى 50.5 بالمئة من السكان الجرعة الأولى، و19.3 بالمئة الجرعتين.

ووفق مسح أجرته وكالة "الأناضول" للأنباء، فإن الولايات المتحدة والصين والهند وبريطانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي، استحوذوا على نحو 74.6 بالمئة من مجمل جرعات اللقاح المطروحة عالميا.

وجاءت شبه جزيرة جبل طارق في المرتبة الأولى عالميا، من حيث حصول مواطنيها على جرعتي اللقاح والتي طالت نسبة 100 بالمئة من السكان.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#فيروس كورونا
#اللقاحات
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#لقاحات كورونا

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