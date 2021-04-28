كورونا: 3.2 مليون وفاة بالعالم منها أكثر من 200 ألف بالهند

بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم 3 ملايين ونحو 149 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 149 مليونا، وما يقارب من 347 ألف إصابة، تعافى منهم 127 مليونا وأكثر من 507 آلاف مريض.

ويواصل فيروس كورونا الانتشار في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم، أمس الثلاثاء، زيادة واضحة في أعداد الاصابات الجديدة، وكذلك في أعداد الوفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك مقارنة بإحصائيات اليوم السابق، حيث سجل العالم 830 ألف و822 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14,821 حالة وفاة.

في الهند، تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا 200 ألف، اليوم الأربعاء، بعدما أودى الوباء بحياة أكثر ثلاثة آلاف في الساعات الـ24 الأخيرة، في عدد يسجل للمرة الأولى، حسب أرقام رسمية.

ويهدد نقص الأكسجين في الهند بزيادة معاناة المصابين بفيروس كورونا الذين يتوفون أحيانا أمام المستشفيات. فقد صارت أسطوانات الأكسجين نادرة، لا سيما مع انتشار النسخة المتحورة الهندية من كوفيد-19 والتي يُشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق البلاد في أزمة صحية كبيرة.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية وفاة 201 ألف و187 شخصا في المجموع بسبب الوباء، وإن كان خبراء يعتقدون أن الحصيلة أكبر من ذلك بكثير.

وسجلت في الهند 18 مليون إصابة بينها 360 ألفا في الساعات الـ24 الماضية. وخلال نيسان/أبريل الجاري، وحده سجلت ستة ملايين إصابة. وتلقت الهند، أمس الثلاثاء، أولى شحنات المساعدات الطبية البريطانية من ضمنها مئة جهاز تنفس و95 قارورة أكسجين.

من جانبها، أعلنت فرنسا عن طبيعة "عملية التضامن" التي ستصل إلى الهند بحلول نهاية الأسبوع. وستضم المساعدات الفرنسية بحسب ما أوضحت سفارة فرنسا في بيان، ثماني وحدات لإنتاج الأكسجين الطبي بواسطة مولد وقوارير أكسجين مسيل يتم إرسال خمسة منها في مرحلة أولى لإمداد ما يصل إلى عشرة آلاف مريض بالأكسجين الطبي في اليوم، فضلا عن معدات طبية متخصصة تتضمن 28 جهاز تنفس.

وأظهرت بيانات منظمة الصحة العمالية أن الدول الخمس التي سجلت، أمس الثلاثاء، أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند التي سجلت كذلك رقم إصابات جديدة برقم قياسي بلغ 362,902 إصابة، والبرازيل 76,085 إصابة، وأميركا 52,046 إصابة، ومن الشرق الأوسط تركيا 43,301 إصابة، وفرنسا 30,317 إصابة.

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالية.

وبحسب بيانات الصحة العالمية، فإن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء، الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا 587,384 وفاة، والبرازيل 395,324 وفاة، والمكسيك 215,547 وفاة، والهند 201,187 وفاة، وبريطانيا 127,451 وفاة.