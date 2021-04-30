تيغراي: حرب وقودها الاغتصاب.. بلا أفق للنهاية

ستّة أشهر مرّت على إرسال رئيس وزراء أثيوبيا، أبيي أحمد، قواته إلى تيغراي، ضمن حملة عسكرية تعهّد بأن تكون سريعة ومحددة الأهداف... ومنذ ذلك الحين توسّعت العمليات العسكريّة، وانتشرت على شكل واسع جرائم الاغتصاب وعمّ الجوع مناطق الحرب.

ففي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أرسل أبيي قواته إلى الإقليم الواقع في أقصى شماليّ البلاد لاعتقال قادة "جبهة تحرير شعب تيغراي" ونزع سلاحهم، بعد سنوات من سيطرتهم على الحياة السياسية في البلاد على مدى ثلاثة عقود.

وأفاد أن الخطوة جاءت ردا على هجمات الجبهة المتكرّرة على معسكرات للجيش. كما أعقبت أشهرا من التوتر، شملت إجراء تيغراي انتخابات غير مصرّح بها.

ونفت الجبهة في البداية بأن تكون أطلقت أولى الطلقات، واتّهمت أبيي بالسعي لغزو المنطقة.

بعد أسابيع من الضربات الجوية والقتال العنيف، سيطرت القوات الفدرالية على عاصمة الإقليم ميكيلي، في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر. وأعلن أبيي النصر، بينما قللت حكومته من احتمال أن تكون الجبهة قادرة على القيام بتمرّد.

لكن القتال لم ينتهِ.

وفي تصريحات أدلى بها لدبلوماسيين في ميكيلي في آذار/مارس، تحدّث القيادي في تيغراي، الجنرال يوهانس غيبريمسكل تيسفاماريام، عن "حرب قذرة" بلا جبهات تتسبب بالمعاناة لـ"ضحايا عزّل".

وأفاد أبيي، في وقت سابق هذا الشهر، أنّ الجيش الأثيوبي يحارب "على ثماني جبهات" في بؤر توتر بينها تيغراي، حيث تبنّى مقاتلون موالون للجبهة تكتيكات "حرب العصابات".

شهادات قاسية لجرائم اغتصاب (أ ب)

وأشار آخر تحديث نشرته الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن الوضع في تيغراي إلى "أعمال عدائية نشطة تم تسجيلها في وسط وشرق وشمال غرب المنطقة".

وقال المفوض الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش، إن "القتال لا يزال متواصلا ويبدو حتى أنه يزداد حدة في بعض المناطق، ما يجعلني أعتقد أنه على ما يبدو لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لهذا النزاع".

واعتمد الجيش الأثيوبي على قوات من من إقليم أمهرة، جنوب تيغراي، لإحكام السيطرة على غرب وجنوب تيغراي، بعدما فرّت قوات الجبهة.

ولم تخفِ الحكومة في أمهرة خططها لضم هذه الأراضي، التي تتهم جبهة تحرير شعب تيغراي بألحاقها بالإقليم المضطرب، عندما تولت السلطة مطلع تسعينات القرن الماضي.

وأفاد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الكونغرس عن "تطهير عرقي" في غرب تيغراي مع طرد سلطات أمهرة سكان تيغراي، وهو أمر تنفيه أمهرة والمسؤولون الفدراليون على حد سواء.

كما تلقى أبيي دعما من الجيش الإريتري، المتهّم بارتكاب بعض أسوأ الفظائع التي شهدها النزاع، بما في ذلك عمليات اغتصاب جماعية ومجازر أودت بالمئات.

ونفى البلدان دور إريتريا حتى أواخر آذار/مارس، عندما اعترف أبيي بالأمر أخيرا أمام النواب.

وأفاد حينها أن الإريتريين سينسحبون، لكن الأمر لم يحدث حتى الآن رغم المناشدات الدولية العديدة لذلك.

وفي الأثناء، لا يزال قادة جبهة تحرير شعب تيغراي فارين، ويشيرون إلى أن قواتهم تستعيد زخمها كما أنهم يجنّدون عناصر من أهالي تيغراي الذين تضرروا جرّاء النزاع.

وتصعّب القيود المتواصلة على وسائل الإعلام مهمة التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الادعاءات.

وأقّر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الأسبوع الماضي، أول بيان له بشأن النزاع، معربا عن "قلقه العميق" حيال الانتهاكات واتساع نطاق الانتهاكات لحقوق الإنسان، ودعا إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية.

وجاء ذلك بعدما فشلت عدة اجتماعات عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر في التوصل إلى أي نتائج ملموسة.

في الولايات المتحدة، أشاد وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك يومبيو، في إحدى المرّات بقدرة إريتريا على "ضبط النفس"، لكن سلفه بلينكن طالب مرارا بانسحاب القوات الإريترية.

كما عيّنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مبعوثا خاصا إلى القرن الأفريقي هو الدبلوماسي المخضرم جيفري فيلتمان.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر أنه سيؤجّل تقديم مبلغ قدرة نحو 90 مليون يورو (109 مليون دولار)، كان مخصصا لدعم إثيوبيا.

وأفاد لينارتشيتش أن التمويل لن يستأنف ما لم يسمح بوصول المجموعات الإغاثية من دون عراقيل، وفي غياب تحقيق "مستقل وذو مصداقية" في الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال النزاع. وأما الاتحاد الأفريقي فالتزم الصمت نسبيًا، منذ دعا إلى وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني/نوفمبر.

ورفض أبيي دعوات كبار مبعوثي الاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات مع قادة تيغراي، مصرّا على أن النزاع ليس إلا عملية لحفظ "القانون والنظام".

وشكّل القتال في تيغراي ضربة لموسم الحصاد في منطقة كانت تعاني في الأساس من انعدام للأمن الغذائي.

وتقدّر حكومة مؤقتة عيّنها أبيي أن نحو 4,5 ملايين شخص باتوا بحاجة إلى مساعدات غذائية.

وحذّرت الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، من أنه "من المتوقع أن يتدهور الوضع أكثر مع تواصل النزاع وعرقلته موسم الزراعة المقبل".

وأفاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، مجلس الأمن الدولي في 16 نيسان/أبريل أنه تلقى تقارير تشير إلى أن 150 شخصا "يموتون من الجوع" في منطقة تقع في جنوب تيغراي.

ولم يكن من الممكن التأكد من هذا الرقم، فيما ردّت أثيوبيا أن "أحدا لم يمت جوعا" خلال الحرب.

بدورها، كشفت تقارير حكومية اطّلعت عليها فرانس برس هذا الأسبوع أن القوات الإريترية تمنع وصول المساعدات الغذائية وتنهبها في تيغراي.