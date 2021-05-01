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عاصفة في شنغهاي وزلزال في السواحل اليابانيّة

تاريخ النشر: 01/05/2021 - 08:48

عاصفة في شنغهاي وزلزال في السواحل اليابانيّة
شنغهاي (أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: عدي محاميد

أعلنت السلطات الصينية السبت مقتل 11 شخصا وفقدان تسعة وجرح أكثر من مئة آخرين في عاصفة شديدة في مدينة ساحلية بالقرب من شنغهاي، بينما أعلنت كل من الولايات المتحدة واليابان أن زلزالًا ضرب السواحل الشماليّة الشرقيّة اليابانيّة بقوة 6.8 درجات.

وضربت العاصفة التي رافقتها رياح عاتية مساء الجمعة مدينة نانتونغ الواقعة على شمال مصب يانغتسي أطول نهر في الصين.

وقال مجلس المدينة على شبكة ويبو للتواصل الاجتماعي إن العاصفة تسببت بمقتل 11 شخصا وجرح 102 آخرين وإجلاء 3050 شخصا. وأضاف أن الضحايا لقوا مصرعهم نتيجة سقوط أشجار أو أعمدة كهرباء أو دفعتهم الرياح إلى مجار مائية.

وبسبب قوة الرياح، جنح قارب صيد مما أدى إلى سقوط أفراد طاقمه ال11 في المياه. وقد انتشل اثنان منهم فقط بينما فقد التسعة الآخرون.

واشار البيان إلى أن "أضرارا لحقت بعدد كبير من المنازل".

وقال الموقع الالكتروني الإخباري "توتياو.كوم" إن حبات برد يبلغ قطر بعضها 3 سنتم هطلت خلال العاصفة في مدينة نانتونغ الكبيرة الواقعة في مقاطعة جيانغسو (شرق) ويبلغ عدد سكانها حوالى ثمانية ملايين نسمة.

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات، صباح السبت، قبالة السواحل الشمالية الشرقية لليابان، بحسب ما أعلنت السلطات الأميركية واليابانية التي طمأنت إلى أنّ لا خطر بحدوث تسونامي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ الزلزال وقع في الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت القدس، على عُمق 47 كلم في المحيط الهادئ قبالة سواحل إيشينوماكي في مقاطعة مياغي، قرب مركز الزلزال الضخم الذي ضرب الأرخبيل في 2011 وتسبّب بحدوث تسونامي مدمّر، في كارثة مزدوجة أسفرت يومها عن مقتل أكثر من 18 ألف شخص.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الصين
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#زلزال
#عاصفة

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