المجلس العسكري في تشاد يشكل حكومة انتقاليّة

أعلن المتحدث باسم الجيش التشادي للتلفزيون الرسمي أن المجلس العسكري الذي يحكم تشاد منذ وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو، شكّل اليوم الأحد، حكومةً انتقاليةً، في حين رفع المجلس العسكري حظر التجول.

وعيّن نجل الرئيس الراحل محمد إدريس ديبي، الذي يرأس المجلس العسكري الموقت، في مرسوم أربعين وزيرا وسكرتير دولة، مع استحداث وزارة جديدة للمصالحة الوطنية.

بدوره، رفع المجلس العسكري الانتقالي حظر التجول الذي فرضه في البلاد عقب مقتل الرئيس.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، الجنرال عظيم برماندوا أغونا، في بيان، إن "حظر التجول رُفع الأحد بعد تقييم الوضع الأمني والخطوات التي اتخذها في البداية المجلس في أنحاء البلاد".

ولفت المتحدث إلى أن "المجلس العسكري سيكون هو المسؤول عن الحكومة الانتقالية لمدة 18 شهرا، وبعد ذلك سيجري انتخابات ديمقراطية".

وفي 20 نيسان/ أبريل الماضي، أعلن الجيش التشادي مقتل الرئيس ديبي (68 عاما)، متأثرا بجراح أصيب بها خلال تفقده قواته في الشمال، حيث يشن المتمردون هجوما لإسقاط نظامه الحاكم منذ 1990.

وتوفي ديبي بعد ساعات من إعلان فوزه رسميا بولاية سادسة في انتخابات رئاسية أجريت في 11 نيسان/ أبريل.