  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

المجلس العسكري في تشاد يشكل حكومة انتقاليّة

تاريخ النشر: 02/05/2021 - 22:22

المجلس العسكري في تشاد يشكل حكومة انتقاليّة
أعضاء في المجلس العسكري (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن المتحدث باسم الجيش التشادي للتلفزيون الرسمي أن المجلس العسكري الذي يحكم تشاد منذ وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو، شكّل اليوم الأحد، حكومةً انتقاليةً، في حين رفع المجلس العسكري حظر التجول.

وعيّن نجل الرئيس الراحل محمد إدريس ديبي، الذي يرأس المجلس العسكري الموقت، في مرسوم أربعين وزيرا وسكرتير دولة، مع استحداث وزارة جديدة للمصالحة الوطنية.

بدوره، رفع المجلس العسكري الانتقالي حظر التجول الذي فرضه في البلاد عقب مقتل الرئيس.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، الجنرال عظيم برماندوا أغونا، في بيان، إن "حظر التجول رُفع الأحد بعد تقييم الوضع الأمني والخطوات التي اتخذها في البداية المجلس في أنحاء البلاد".

ولفت المتحدث إلى أن "المجلس العسكري سيكون هو المسؤول عن الحكومة الانتقالية لمدة 18 شهرا، وبعد ذلك سيجري انتخابات ديمقراطية".

وفي 20 نيسان/ أبريل الماضي، أعلن الجيش التشادي مقتل الرئيس ديبي (68 عاما)، متأثرا بجراح أصيب بها خلال تفقده قواته في الشمال، حيث يشن المتمردون هجوما لإسقاط نظامه الحاكم منذ 1990.

وتوفي ديبي بعد ساعات من إعلان فوزه رسميا بولاية سادسة في انتخابات رئاسية أجريت في 11 نيسان/ أبريل.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الجيش التشادي
#نشاد
#المجلس العسكري
#حكومة انتقالية

حوارات

القدس من "بوابات الأقصى" إلى "هبة باب العامود" والدفاع عن القلاع الأخيرة
القدس من "بوابات الأقصى" إلى "هبة باب العامود" والدفاع عن القلاع الأخيرة

2021-05-01

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

60 وفاة تأثّرا بكورونا في تونس و26 في الأردن
60 وفاة تأثّرا بكورونا في تونس و26 في الأردن

2021-05-02

العراق: هجوم صاروخيّ يستهدف قاعدة تضمّ جنودا أميركيين 
العراق: هجوم صاروخيّ يستهدف قاعدة تضمّ جنودا أميركيين 

2021-05-02

ألمانيا: 250 موقوفا و50 شرطيا جريحا بمظاهرات عيد العمال
ألمانيا: 250 موقوفا و50 شرطيا جريحا بمظاهرات عيد العمال

2021-05-02

الأكثر قراءة

ميرون: قرية فلسطينيّة مهجرة

ميرون: قرية فلسطينيّة مهجرة

2021-05-01
تظاهرة بالشيخ جراح: اعتداءات والشرطة تعتقل 3 متظاهرين

تظاهرة بالشيخ جراح: اعتداءات والشرطة تعتقل 3 متظاهرين

2021-05-01
حادثة الجرمق: ضغوط سياسية منعت تقييد عدد المشاركين في الاحتفالات

حادثة الجرمق: ضغوط سياسية منعت تقييد عدد المشاركين في الاحتفالات

2021-05-01
كورونا في الهند: أرقام قياسية من جديد

كورونا في الهند: أرقام قياسية من جديد

2021-05-01
اتصالات بين فصائل فلسطينية لـ

اتصالات بين فصائل فلسطينية لـ"تشكيل حكومة وحدة وطنية"

2021-05-01