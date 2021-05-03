الهند: 20 مليون إصابة بكورونا

سجلت الهند، اليوم الإثنين، رقما قياسيا جديدا بعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث بلغ عدد المصابين 368 ألفا و147.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 19.9 مليونا، فيما بلغ عدد الوفيات 218 آلاف و959، بينهم 3 آلاف و417 وفاة جديدة.

وتمر الهند بأحلك مراحل الوباء إثر تسجيلها خلال الأيام الأخيرة أرقاما قياسية عالمية جعلت أنظمة الرعاية الصحية في المدن الكبيرة والمناطق الريفية على شفا الانهيار.

(أ ب)

وتواصل الهند تسجيل أرقام قياسية، إذ رصدت أكثر من 300 ألف إصابة بكورونا يوميا بدءا من 22 نيسان/ أبريل الماضي، ما أدى لنقص حاد في أسرة المستشفيات والأكسجين وأدوية العلاج.

ويُشار إلى أن المتحور "بي.617.1" المعروف باسم المتحور الهندي نظرًا لأول ظهور له في الهند، يتفشى في البلاد و"17 دولة أخرى على الأقل" بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وسويسرا وإيطاليا، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وكان قد عبّر مؤسس ومدير مختبرات شركة "بايونتيك"، أوغور شاهين، الأسبوع الماضي، عن "ثقته" بفعالية اللقاح الذي طورته شركته بالتعاون مع مجموعة "فايزر" الأميركية، ضد النسخة المتحورة الهندية من فيروس كورونا.