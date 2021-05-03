  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الهند: 20 مليون إصابة بكورونا

تاريخ النشر: 03/05/2021 - 13:05

الهند: 20 مليون إصابة بكورونا
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

سجلت الهند، اليوم الإثنين، رقما قياسيا جديدا بعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث بلغ عدد المصابين 368 ألفا و147.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 19.9 مليونا، فيما بلغ عدد الوفيات 218 آلاف و959، بينهم 3 آلاف و417 وفاة جديدة.

وتمر الهند بأحلك مراحل الوباء إثر تسجيلها خلال الأيام الأخيرة أرقاما قياسية عالمية جعلت أنظمة الرعاية الصحية في المدن الكبيرة والمناطق الريفية على شفا الانهيار.

(أ ب)

وتواصل الهند تسجيل أرقام قياسية، إذ رصدت أكثر من 300 ألف إصابة بكورونا يوميا بدءا من 22 نيسان/ أبريل الماضي، ما أدى لنقص حاد في أسرة المستشفيات والأكسجين وأدوية العلاج.

ويُشار إلى أن المتحور "بي.617.1" المعروف باسم المتحور الهندي نظرًا لأول ظهور له في الهند، يتفشى في البلاد و"17 دولة أخرى على الأقل" بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وسويسرا وإيطاليا، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وكان قد عبّر مؤسس ومدير مختبرات شركة "بايونتيك"، أوغور شاهين، الأسبوع الماضي، عن "ثقته" بفعالية اللقاح الذي طورته شركته بالتعاون مع مجموعة "فايزر" الأميركية، ضد النسخة المتحورة الهندية من فيروس كورونا.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الهند
#فيروس كورونا
#المتحور الهندي
#المتحور "بي.617.1"

حوارات

القدس من "بوابات الأقصى" إلى "هبة باب العامود" والدفاع عن القلاع الأخيرة
القدس من "بوابات الأقصى" إلى "هبة باب العامود" والدفاع عن القلاع الأخيرة

2021-05-01

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حزب مودي يتلقى هزيمة قاسية في انتخابات محلية
حزب مودي يتلقى هزيمة قاسية في انتخابات محلية

2021-05-03

السعودية: أوامر ملكية لتعيينات وزارية جديدة
السعودية: أوامر ملكية لتعيينات وزارية جديدة

2021-05-03

رئيسة وزراء نيوزيلندا تقرّ بوجود خلافات مع الصين
رئيسة وزراء نيوزيلندا تقرّ بوجود خلافات مع الصين

2021-05-03

الأكثر قراءة

حاجز زعترة: إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار

حاجز زعترة: إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار

2021-05-02
استشهاد المسنّة الفلسطينية التي أُصيبت قرب الخليل

استشهاد المسنّة الفلسطينية التي أُصيبت قرب الخليل

2021-05-02
الشيخ جراح: المحكمة العليا تمهل المقدسيين والمستوطنين للتوصل لاتفاق

الشيخ جراح: المحكمة العليا تمهل المقدسيين والمستوطنين للتوصل لاتفاق

2021-05-02
نتنياهو وصل لطريق مسدود: هل يوصي على بينيت لتشكيل حكومة؟

نتنياهو وصل لطريق مسدود: هل يوصي على بينيت لتشكيل حكومة؟

2021-05-02
اعتقال زوجها وابنها: العثور على جثة امرأة في حيفا

اعتقال زوجها وابنها: العثور على جثة امرأة في حيفا

2021-05-02