بنغلادش: مصرع 25 شخصًا في اصطدام قاربين

عرب ٤٨/أ ف ب

لقي 25 شخصًا مصارعهم، صباح اليوم، الإثنين، في حادث اصطدام بين قاربين في نهر في وسط بنغلادش، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقال قائد الشرطة المحلية، ميراز حسين، بعد اصطدام قارب يقلّ 30 شخصًا على الأقل ومركب ينقل رمالًا في نهر بادما قرب مدينة شيبشار، "لقد أنقذنا خمسة أشخاص وانتشلنا 25 جثة".

ويواصل رجال الإطفاء والسكان عمليات البحث، في وقت لا يزال هناك أشخاص آخرون مفقودين، بحسب شرطي آخر.

وغالبًا ما تسجل حوادث بين السفن في بنغلادش الواقعة على دلتا وتعبرها مئات الأنهر. ويعتمد ملايين الأشخاص على القوارب في تنقلاتهم، لا سيّما في المناطق الساحلية، إلا أن هذه السفن غالبًا ما تكون متداعية وتحمل أكثر من قدرتها الاستيعابية.

وتبحر مراكب شراعية محملة بالرمال وقد يكون من الصعب رؤيتها في المياه الهائجة، خصوصًا عندما يكون الضوء خافتًا.

ومطلع نيسان/أبريل، قضى ثلاثون شخصًا عندما اصطدمت عبارة مكتظة تقلّ حوالي خمسين راكبًا وقادمة من نارايانغانغ في وسط البلاد، بسفينة شحن.

في حزيران/يونيو، غرقت عبّارة في دكا بعد أن صدمتها عبارة أخرى في مؤخرتها. ولقي 32 شخصاً على الأقل مصارعهم في الحادث.