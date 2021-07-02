حصيلة وفيات كورونا في الهند تتجاوز 400 ألف حالة

سجّلت الهند، اليوم الجمعة، 853 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليتجاوز عدد الوفيات منذ بدء الجائحة 400 ألف في البلاد، بحسب ما أظهرت بيانات وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "العدد الإجمالي للوفيات في البلاد ارتفع إلى 400 ألف و312".

كما تم تسجيل 46 ألفا و617 حالة إصابة جديدة، وبالتالي بلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 30.4 مليونا، بحسب المصدر نفسه.

فحص للكشف عن الفيروس (أ ب)

وفي وقت متأخر من أمس الخميس، أكدت السلطات الصحية الهندية أنه "تم التطعيم بما يقرب من 340 مليون جرعة من لقاحات كورونا في البلاد".

وتشهد الهند انخفاضا في أعداد الإصابات والوفيات اليومية، بعد أن سجلت ارتفاعا هائلاً خلال أيار/ مايو الماضي، حيث وصلت أعداد الإصابات اليومية إلى أكثر من 400 ألف، والوفيات تجاوزت 4 آلاف و500 وفاة.

والهند لديها ثاني أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، فيما تحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل من حيث الوفيات.