العثور على جثث 4 مصريين في غابات قبرص المشتعلة

عرب ٤٨ / أ ف ب

عثر على أربع جثث متفحّمة، يعتقد أنها جثث مصريين، في منطقة لارنكا في قبرص، حيث يشتعل حريق غابات كبير لليوم الثاني على التوالي، وفق ما أعلن وزير الداخلية، نيكوس نوريس، اليوم الأحد.

وقال نوريس للصحافيين، الأحد "توجّه محققون متخصصون في الطب الشرعي إلى الموقع لتحديد هويات (القتلى).. تدل جميع المؤشرات إلى أن الجثث لأربعة مفقودين نبحث عنهم منذ الأمس (السبت)"، مضيفا أنه يُعتقد بأن القتلى الأربعة يحملون الجنسية المصرية.

وفي تعقيب للرئيس القبرصي، نيكوس إنستسيادس، عن حرائق الغابات قال إنها "مأساة" والأسوأ منذ عقود.

وقال في تغريدة إنه "أكبر حريق منذ العام 1974" الذي شهد انقسام الجزيرة بعدما احتلت تركيا ثلثها الشمالي.

وأضاف أن الحريق أدى إلى "سقوط وفيات" وأتى على ممتلكات وغابات، مشيرا إلى أن "الحكومة ستقدّم مساعدات فورية إلى الضحايا وعائلاتهم".

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