كندا: 719 وفاة إثر الحر الشديد ووصول درجة الحرارة إلى 49

توفي 719 شخصا خلال الأسبوع الأخير في كندا متأثرين بموجة الحر الشديد التي تضرب المناطق الغربية من البلاد.

وجاء ذلك بحسب بيان صادر، عن رئيسة معهد الطب الشرعي في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا، ليزا لابوانت.

كندا (أ ب)

وقالت لابوانت في بيانها الأول قبل ارتفاع عدد الوفيات إلى 719 حالة "رغم تسجيل 165 حالة وفاة في المتوسط ​​بجميع أنحاء المقاطعة (كولومبيا البريطانية) جراء موجات الحرارة التي حدثت في هذا الوقت من العام الماضي، نلاحظ هذا العام ارتفاع هذا الرقم لثلاثة أضعاف، حيث تم تسجيل 486 وفاة خلال 5 أيام".

Lytton, B.C. — the town that yesterday set a new all-time Canada heat record of 49.6°C (121°F) — is now on fire from blazes sparked by the heat wave.



We are in a #climateemergency. #actonclimatepic.twitter.com/H3diWrq4TO — Mike Hudema (@MikeHudema) July 1, 2021

وأشارت إلى أن الرقم الذي أعلنته بخصوص الوفيات يمثل نسبة زيادة تقدر بـ195% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، معربة عن قلقها من احتمال ارتفاع الوفيات لأكثر من ذلك خلال الأيام المقبلة.

وتتعرض الأجزاء الغربية من كندا والولايات المتحدة الأمريكية لموجة حر تاريخية وقياسية وشديدة لم تشهدها تلك المناطق ذات المناخ الجبلي والمحيطي البارد منذ بدء التسجيلات المناخية.

كندا (أ ب)

ثلاثة أيام متواصلة من تسجيل أرقام حرارة تاريخية، أولها كان يوم الأحد مع تسجيل مدينة ليتون غربي كندا حرارة 45.7 درجة مئوية متخطية الرقم القياسي الأعلى في تاريخ كندا والمسجل سنة 1937 بواقع 45 درجة مئوية.

ويوم الإثنين، رقم قياسي جديد يكسر الرقم المسجل يوم الأحد لتسجل نفس المدينة درجة حرارة 46.1 درجة مئوية.

والثلاثاء لم يكن أفضل حالًا، بل واصلت درجات الحرارة المحافظة على لهيبها لتسجل مدينة ليتون أيضًا حرارة 49.6 درجة مئوية لتكون أعلى درجة حرارة مسجلة في كندا على الإطلاق.