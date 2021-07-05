بايدن "كوفيد-19 لم يهزم بعد".. بريطانيا تتجه لرفع قيود كورونا

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

في الوقت الذي من المتوقع أن يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، عن خططه لرفع آخر القيود الصحية في إنكلترا والتعايش بحذر مع فيروس كورونا، أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن كوفيد-19 لم يهزم بعد.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، أصاب فيروس كورونا المستجد أكثر من 183 مليون إنسان حول العالم، توفي منهم 4 ملايين و131 ألفا.

وأعلن الرئيس الأميركي في ذكرى الاستقلال أن بلاده باتت "تسيطر" على كوفيد-19، إلا أنه دعا في الوقت نفسه مواطنيه إلى تلقّي التطعيم ضدّ فيروس لم "يهزم" بعد.

وقال بايدن أمام نحو ألف ضيف في البيت الأبيض إن الرابع من تموز/يوليو الذي يحيي ذكرى إعلان الاستقلال في 1776 هو "احتفال خاص هذا العام لأننا نخرج من سنة حالكة".

وقارن الرئيس بين إعلان الاستقلال عن الامبراطورية البريطانية عام 1776 والتعافي السريع من فيروس كورونا، قائلا "قبل مئتين وخمسة وأربعين عاماً، أعلنّا استقلالنا عن ملك بعيد. اليوم، نقترب أكثر من أي وقت مضى من إعلان استقلالنا عن فيروس قاتل".

لكنه حذر من أنّ كوفيد-19 لم "يهزم" بعد، في حين يثير الانتشار السريع للمتحورة دلتا الشديدة العدوى ومعدل التطعيم المنخفض في بعض المناطق قلق الخبراء.

وحيا بايدن ذكرى الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم، حيث بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة أكثر من 600 ألف جراء الفيروس. وقال "خلال العام الماضي، عشنا بعضا من أحلك أيامنا. نحن على وشك رؤية مستقبلنا المشرق".

أما في بريطانيا، يكشف رئيس الوزراء بوريس جونسون، خططه لرفع آخِر القيود الصحية في إنكلترا اعتبارا من 19 حزيران/يوليو، وسيدعو مواطنيه إلى أن "يتعلموا التعايش" بحذر مع فيروس كورونا.

وكان مقررا رفع تلك القيود في 21 حزيران/يونيو، غير أن هذا الموعد أرجئ شهرا بسبب انتشار المتحورة دلتا الشديدة العدوى والتي باتت تمثل حاليا غالبية حالات الإصابة الجديدة في المملكة المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الحكومة المحافظ مؤتمرا صحافيا، على أن يلقي وزير الصحة ساجد جاويد، كلمة أمام النواب.

وخرجت المملكة المتحدة تدريجيا من إغلاق ثالث لكنها أبقت على بعض القيود.

وأتاح برنامج التطعيم الذي أُطلق في كانون الأوّل/ديسمبر، تقديم جرعتي لقاح لنحو 64% من السكان البالغين.

وقال جونسون "اليوم سنقدم الطريقة التي سنستعيد بها الحريات"، مشددا على أن الجائحة "لم تنته" وأنه سيتعين على السكان "تعلم التعايش مع الفيروس".

وتلمّح الحكومة منذ أيام عدة إلى نيتها التخلي خصوصا عن إلزامية وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، وهو نهج انتقده بشدة بعض الأكاديميين الذين يقدمون المشورة للحكومة.