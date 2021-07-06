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روسيا توقف قنصل إستونيا وتتهمه بتلقي "وثائق سريّة"

تاريخ النشر: 06/07/2021 - 20:17

روسيا توقف قنصل إستونيا وتتهمه بتلقي "وثائق سريّة"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أوقفت السلطات الروسية، قنصل إستونيا لديها، في مدينة سان بطرسبرغ لحصوله على "وثائق سرية"، بحسب ما أعلنت الاستخبارات الروسية، اليوم الثلاثاء.

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وقالت أجهزة الاستخبارات الروسية، بحسب ما نقلت عنها وكالات الأنباء الروسية، إنها "أوقفت في إطار جنحة خطيرة، الدبلوماسي الإستوني والقنصل العام في سان بطرسبرغ مارت لاتي، فيما كان يتلقى وثائق سرية من مواطن روسي".

وأضافت أن "عملا كهذا لا ينسجم مع وضعية الموظف الدبلوماسي، وله طابع عدائي حيال روسيا. سيتم اتخاذ إجراءات بحق الدبلوماسي الأجنبي بحسب معايير القانون الدولي".

وتزايدت قضايا التجسس في الأعوام الأخيرة بين موسكو والغربيين، في موازاة استمرار التوترات منذ الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم في 2014، ففي نيسان/ أبريل، أوقف القنصل الأوكراني في سان بطرسبرغ، ألكسندر سوسونيوك من جانب الاستخبارات الروسية لمحاولته الحصول على معلومات سرية، وطُلب منه مغادرة الأراضي الروسية.

واتُّهمت روسيا بقضايا تجسس عدة في العديد من الدول الأوروبية التي قامت في كل مرة بطرد دبلوماسيين. والتوتر حاد خصوصا في أوروبا بين روسيا وتشيكيا التي تتهم موسكو بأنها تقف وراء انفجارات دامية دمرت مستودعا للذخيرة على أراضيها عام 2014.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#روسيا
#قنصل إستونيا
#وثائق سرية
#الاستخبارات الروسية

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