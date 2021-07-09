عمليّات إنقاذ مستمرّة: مصرع 49 شخصا باندلاع حريق في مصنع ببنغلاديش

لقي 49 شخصا على الأقل، مصارعهم في بنغلاديش، إثر اندلاع حريق في مصنع للأغذية والمشروبات، قرب العاصمة دكا، أمس الخميس، واستمرّ حتى صباحج اليوم الجمعة.

وأكد المسؤول في خدمة الإطفاء، راسل شيكدر، في تصريح صاحفي، أن الحريق اندلع مساء أمس، في مصنع "هاشم للأغذية والمشروبات" المكون من 5 طوابق، ببلدة "روبغانج" الصناعية، قرب دكا، بحسب وكالة "أسوشييتيد برس" الأميركية للأنباء.

بكاء الضحايا (الأناضول)

وأضاف أن المزيد من التفاصيل حول الحادث لم تتضح بعد.

ونقلت قناة "إيكاتور تي في" المحلية عن مسؤول إطفاء كبير، لم تحدد هويته، قوله إن "ما لا يقل عن 49 شخصا لقوا حتفهم".

نقل جثث من المكان (الأناضول)

ولم تعلن السلطات على الفور تفاصيل عن سبب الحريق، وعدد الأشخاص الذين كانوا داخل المصنع.

NEW 50 people reportedly died in a massive fire in a #Bangladesh food processing factory; several jumped from the upper floors to escape the flames pic.twitter.com/M61Lb5tx4J — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 9, 2021

من جانبه، أكد رئيس خدمة الإطفاء المركزية في البلاد، محمد سعد حسين، خلال حديثه لوكالة "الأناضول"، أن "أعمال البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة".

أثناء محاولة إخماد الحريق (الأناضول)

وأضاف: "يمكنني تأكيد عدد الوفيات الإجمالية بعد اكتمال عمليات الإنقاذ".