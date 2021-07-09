"فايزر – بايونتيك" تعتزم طلب تطعيم بجرعة ثالثة ضد كورونا

يعتزم تحالف "فايزر – بايونتيك" طلب تصريح خلال الأسابيع المقبلة، من أجل إعطاء جرعة ثالثة من لقاحه المضادّ لفيروس كورونا، في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصاً، وفق ما أعلنت الشركتان في بيان.

وتهدف هذه الجرعة إلى توفير حماية مناعيّة معزّزة للأشخاص الذين تلقّوا الجرعتَين الأوليين.

وقالت الشركتان إنّ "فايزر وبايونتيك لاحظتا أنّ هناك نتائج مشجّعة للتجارب الجارية على جرعة ثالثة من اللقاح الحالي". وأضافتا أنّهما تتّجهان "لتقديم هذه البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية ووكالة الأدوية الأوروبية وسواهما من السلطات التنظيميّة في الأسابيع المقبلة".

وتابع بيان الشركتين أنه "تُظهر البيانات الأولية للدراسة أنّ جرعة تحصين تُعطى بعد 6 أشهر على الجرعة الثانية"، توفّر "مستويات عالية من الأجسام المضادّة" للفيروس، بما في ذلك ضدّ طفرة "بيتا" التي ظهرت في جنوب إفريقيا. وهذه المستويات "أعلى بنسبة 5 إلى 10 مرّات" من تلك التي شوهدت بعد تلقّي الجرعتين الأوليين.

وأشارت الشركتان إلى أنّ نتائج هذه الدراسة ستُنشر في مجلة علميّة.

كما لفتتا إلى أنّ لقاحهما أظهر نتائج جيّدة في المختبر ضدّ طفرة "دلتا"، وبالتالي فإنّ جرعة ثالثة ستكون قادرة على تعزيز المناعة ضدّ هذه الطفرة أيضاً. وقالتا إنّ هناك اختبارات جارية "لتأكيد هذه الفرضيّة".

وقالت شركة "فايزر" في بيان، الليلة الماضية، إنه "مثلما نرى في إثبات من العالم، الذي نشرته وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن نجاعة اللقاح انخفضت بعد ستة أشهر من التطعيم، وفي الوقت الذي فيه أصبحت طفرة دلتا مهيمنة في الدولة".

وأضافت الشركة أن "هذه النتائج تتلاءم مع التحليل الحالي للمرحلة الثالثة للبحث، ولهذا السبب قلنا، وما زلنا نؤمن، أنه بالاستناد إلى المعلومات التي بحةوتنا، ستكون هناك حاجة لجرعة ثالثة خلال 6 – 12 شهرا بعد تطعيم كامل".

وقال مسؤولون في وزارة الصحة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، إن موجة رابعة لفيروس كورونا بدأت تنتشر في البلاد. ووفقا لمسؤول في وزارة الصحة، فإن "وتيرة انتشار الفيروس تدل بوضوح على أننا في بداية موجة أخرى. وعلينا نقل الرسالة الصحيحة إلى الجمهور، وهي أنه إذا استمر الاستخفاف، سنجد أنفسنا عائدين بأشهرٍ كثيرة إلى الوراء، بالرغم من التطعيمات".