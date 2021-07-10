الهند: أكثر من 1200 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل أكثر من 1200 حالة وفاة بكورونا، في الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان إن حصيلة وفيات كورونا في البلاد ارتفعت إلى 407 آلاف و 145 بعد تسجيل ألف و206 حالة وفاة في يوم واحد.

وأوضح البيان أن الساعات الـ24 الماضية سجلت 42 ألفا و 766 إصابة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 30 مليون و 795 ألف مصاب حتى صباح السبت.

وفي المكسيك، تدخل البلاد في الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفعت الإصابات بنسبة 29% مقارنة بالأسبوع السابق.

بيد أن وزارة الصحة في البلاد قالت، الجمعة، إن النمو يأتي إلى حد كبير من الإصابات وسط الشباب والأقل ضعفا.

وعدد الحالات النشطة حاليا يسجل ارتفاعا متقاربا مع الأرقام التي سجلت مع بداية الزيادة الأخيرة في أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث بلغت تلك الموجة ذروتها في كانون الثاني/ يناير وانخفضت بشكل مطرد حتى حزيران/ يونيو.

وحاليا، هناك نحو 22% فقط من أسرة المستشفيات في البلاد مشغولة، وتم ملء جميع أسرة المستشفيات في أجزاء كثيرة من المكسيك بشكل أساسي خلال الموجة الأخيرة.

وقالت السلطات إن الانخفاض النسبي في الحالات الخطيرة بين كبار السن هو نتيجة لحملة التطعيم في البلاد، والتي أعطت حتى الجمعة، جرعة واحدة على الأقل لنحو 39% من جميع البالغين.

وقال مساعد وزير الصحة، هوغو لوبيز غاتيل، إن ارتفاع الإصابات لا يرجع إلى وصول سلالة دلتا، بل إلى زيادة النشاط العام.

قالت السلطات الصحية في مكسيكو سيتي إنها تتوقع أن تبلغ الموجة الثالثة ذروتها في آب/ أغسطس المقبل في العاصمة، التي كانت الأكثر تضررا من كورونا في الموجتين السابقتين.

وعانت المكسيك مما يقرب من 235 ألف حالة وفاة بكورونا، ولكن نظرًا لأن البلاد لا تقوم بالكثير من الفحوصات، فإن أرقام الحكومة الخاصة بالوفيات الزائدة تشير إلى أن العدد الحقيقي هو نحو 360 ألف حالة وفاة.