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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أوروبا: مصرع 153 بينهم 133 في ألمانيا

تاريخ النشر: 17/07/2021 - 09:45

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أوروبا: مصرع 153 بينهم 133 في ألمانيا
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف والفيضانات في ألمانيا، اليوم، السبت، إلى 133 شخصا على الأقل، كما أعلنت الشرطة المحلية في بيان، ما يرفع حصيلة ضحايا الفيضانات في أوروبا إلى 153 شخصا.

وقالت الشرطة في كوبلنتس "وفقا للمعلومات الحالية، لقي تسعون شخصا حتفهم في الكارثة" في راينلاند - بالاتينات وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا. ويضاف ذلك إلى مصرع 43 شخصا في رينانيا شمال فستفاليا، وهي منطقة ألمانية أخرى ضربتها العواصف، ومقتل عشرين آخرين في بلجيكا.

وهذه الحصيلة ما زالت أولية، إذ لا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين في غرب ألمانيا وبلجيكا ما يثير مخاوف من ازدياد الخسائر البشرية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت السلطات الألمانية المحلية "هناك خشية من اكتشاف المزيد من القتلى".

وهطلت على ألمانيا وبلجيكا بين 14 و15 تموز/ يوليو، أمطار غزيرة غير مسبوقة تسببت في فيضانات مفاجئة ضربت مناطق مأهولة ودمرت العديد من الأحياء.

كما تأثرت هولندا ولوكسمبورغ بالعواصف دون تسجيل أي وفيات حتى الآن.

وأعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الخميس، عن خشيتها "من عدم القدرة على معرفة الحجم الحقيقي للكارثة إلا في الأيام المقبلة".

وضربت الفيضانات المفاجئة أجزاء من راينلاند - بالاتينات وشمال فستفاليا وهما أكثر الولايات الألمانية اكتظاظا بالسكان، مما أدى إلى تحويل الشوارع إلى أنهار، وانهيار بعض المنازل.

والخميس، أعلنت حكومة ولاية شمال الراين – وستفاليا حالة الطوارئ، وحثت الناس على تجنب المكوث في المنطقة. كما أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة أرفايلر (غرب)، فقدان نحو 1300 شخص جراء الفيضانات هناك.

(أ ب)
(أ ب)
(أ ب)
(أ ب)
(أ ب)
(أ ب)
(أ ب)
(أ ب)
(أ ب)

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#عواصف
#فيضانات
#ألمانيا
#بلجيكا
#فستفاليا

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