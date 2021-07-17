قتيل في احتجاجات على نقص المياه جنوب غرب إيران

قتل متظاهر بالرصاص خلال احتجاجات على شح المياه في منطقة جنوب غرب إيران التي يضربها الجفاف، كما أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، بينما ألقى مسؤولون باللوم على "انتهازيين ومثيري شغب" .

وبحسب مصادر محلية، فإن المتظاهرين في منطقة الأحواز، يتهمون السلطات الإيرانية باتباع سياسات تجفيف الموارد المائية بحق سكان المنطقة. ولفتت المصادر إلى أن الاحتجاجات باتت تشهدها عدة مدن في الأحواز، وخاصة الخفاجية والحميدية والمحمرة والفلاحية وفي مدينة الأحواز العاصمة وعدد من أحيائها.

وأوردت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن المتظاهر قتل في بلدة شادغان بمحافظة خوزستان (عربستان). وقال قائم مقام حاكم خوزستان، أميد صبري بور، للوكالة "الليلة الماضية (الجمعة)، تجمع عدد من أبناء شادغان للاحتجاج على نقص المياه بسبب الجفاف، وقتل انتهازيون ومشاغبون خلال ذلك أحد المتظاهرين".

وتواصلت، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، المظاهرات في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، احتجاجا على خلفية انقطاع المياه بالعديد من المدن.

ونقلا عن مسؤولين محليين، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الاحتجاجات التي انطلقت الخميس، تجددت الجمعة، في مدن حميدية، وبستان، وشاديغان، وشوش، ودانيال، ومحشر بالمحافظة بسبب انقطاع المياه بها لفترات طويلة.

وشهدت هذه الاحتجاجات قيام بعض المتظاهرين بإحراق إطارات السيارات بالشوارع، وسط تدابير أمنية مشددة تصدت للمحتجين بقوة.

كما طالب المحتجون في بيانات مختلفة من المسؤولين التحرك العاجل لإيجاد حل لتلك الأزمة، وسط ترديد هتافات مناهضة للمسؤولين المحليين.

جدير بالذكر أن العرب يعيشون بأغلبية في المحافظة التي يطلقون عليها اسم "عربستان" وتعد مدينة الأحواز مركز المحافظة وأكبر مدنها، وتشهد في أشهر الصيف ارتفاعًا في درجات الحرارة يصل إلى 50 درجة مئوية.