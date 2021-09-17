  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

أمنستي تحذر من عنف الشرطة الفرنسية ضد متظاهرين

تاريخ النشر: 17/09/2021 - 09:46

أمنستي تحذر من عنف الشرطة الفرنسية ضد متظاهرين
(أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

حذرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" من تنامي عنف الشرطة الفرنسية في تعاملها مع المتظاهرين خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا التحذير في إطار إعلان المنظمة الحقوقية، أمس الخميس، عن وثائقي جديد أعدته من أجل توثيق الانتهاكات التي مارستها الشرطة الفرنسية ضد متظاهري "السترات الصفراء".

وأكدت المنظمة على أن المظاهرات "السلمية" شهدت الكثير من المواجهات والاعتقالات والمصابين على خلفية تعامل الشرطة معها.

وسيعرض الفيلم الوثائقي في العاصمة الفرنسية باريس، في 29 أيلول/سبتمبر الجاري.

و"السترات الصفراء" حركة احتجاجات شعبية ظهرت في أيار/مايو عام 2018، ثم زادت شهرتها وقوتها بحلول تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته.

وخرجت حركة السترات الصفراء في البداية للتنديد بارتفاع أسعار الوقود وكذلك ارتفاع تكاليف المعيشة، ثم امتدت مطالبها لتشمل إسقاط الإصلاحات الضريبية التي أقرتها الحكومة الفرنسية.

كما دعت الحركة منذ البداية إلى تخفيض قيمة الضرائب على الوقود، ورفع الحد الأدنى للأجور، ثم تطورت الأمور فيما بعد لتصل إلى حد المناداة باستقالة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

بودكاست عرب 48

#فرنسا
#الشرطة الفرنسية
#السترات الصفراء
#عنف الشرطة
#منظمة العفو الدولية

حوارات

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية
د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية

2021-09-04

د. مصطفى: مفهوم "تقليص الصراع" الذي طرحه بينيت يهدف لـ"تحويل الاحتلال إلى غير مرئي"
د. مصطفى: مفهوم "تقليص الصراع" الذي طرحه بينيت يهدف لـ"تحويل الاحتلال إلى غير مرئي"

2021-08-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لبنان: الحكومة توقع عقدا لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي
لبنان: الحكومة توقع عقدا لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي

2021-09-17

تحدي طالبان في داخلها: انقسامات وتنافسات وولاءات وفصائل
تحدي طالبان في داخلها: انقسامات وتنافسات وولاءات وفصائل

2021-09-17

بدء الانتخابات التشريعية الروسية: أبل وغوغل تخفيان تطبيقا لنافالني
بدء الانتخابات التشريعية الروسية: أبل وغوغل تخفيان تطبيقا لنافالني

2021-09-17

الأكثر قراءة

مخيم جنين: الفصائل موحدة لصد عدوان محتمل يشنّه الاحتلال

مخيم جنين: الفصائل موحدة لصد عدوان محتمل يشنّه الاحتلال

2021-09-16
استقالة مدير مجلس دير الأسد والمطالبة بمقاضاته

استقالة مدير مجلس دير الأسد والمطالبة بمقاضاته

2021-09-16
انتكاسة إسرائيل في حرب 1973: غطرسة وليس إخفاقا استخباراتيا

انتكاسة إسرائيل في حرب 1973: غطرسة وليس إخفاقا استخباراتيا

2021-09-16
مواجهات قرب جنين والاحتلال يواصل التفتيش عن كممجي وانفيعات

مواجهات قرب جنين والاحتلال يواصل التفتيش عن كممجي وانفيعات

2021-09-16
دراسة: الجرعة الثالثة تحمي بأضعاف من عدوى كورونا والحالات الخطيرة

دراسة: الجرعة الثالثة تحمي بأضعاف من عدوى كورونا والحالات الخطيرة

2021-09-16