أمنستي تحذر من عنف الشرطة الفرنسية ضد متظاهرين

حذرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" من تنامي عنف الشرطة الفرنسية في تعاملها مع المتظاهرين خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا التحذير في إطار إعلان المنظمة الحقوقية، أمس الخميس، عن وثائقي جديد أعدته من أجل توثيق الانتهاكات التي مارستها الشرطة الفرنسية ضد متظاهري "السترات الصفراء".

وأكدت المنظمة على أن المظاهرات "السلمية" شهدت الكثير من المواجهات والاعتقالات والمصابين على خلفية تعامل الشرطة معها.

وسيعرض الفيلم الوثائقي في العاصمة الفرنسية باريس، في 29 أيلول/سبتمبر الجاري.

و"السترات الصفراء" حركة احتجاجات شعبية ظهرت في أيار/مايو عام 2018، ثم زادت شهرتها وقوتها بحلول تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته.

وخرجت حركة السترات الصفراء في البداية للتنديد بارتفاع أسعار الوقود وكذلك ارتفاع تكاليف المعيشة، ثم امتدت مطالبها لتشمل إسقاط الإصلاحات الضريبية التي أقرتها الحكومة الفرنسية.

كما دعت الحركة منذ البداية إلى تخفيض قيمة الضرائب على الوقود، ورفع الحد الأدنى للأجور، ثم تطورت الأمور فيما بعد لتصل إلى حد المناداة باستقالة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.