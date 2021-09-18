  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

أفغانستان: 3 قتلى و20 جريحا في تفجير استهدف آلية لـ"طالبان"

تاريخ النشر: 18/09/2021 - 12:54

أفغانستان: 3 قتلى و20 جريحا في تفجير استهدف آلية لـ"طالبان"
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 20 على الأقل، بينهم مدنيون، في تفجير عبوة ناسفة استهدفت مركبة تابعة لقوات "طالبان"، اليوم السبت، شرقي أفغانستان.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" عن مسؤولين محليين قولهم إن لغما أرضيا مزروعا على جانب طريق استهدف مركبة تابعة لقوات "طالبان"، اليوم، في مدينة جلال أباد.

وأضافت القناة أن مسؤولين في مستشفى بالولاية أكدوا إصابة 20 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى، مشيرة إلى أن معظمهم من المدنيين.

في المقابل، قال شهود عيان إن سلسلة من ثلاثة انفجارات استهدفت سيارات تابعة لحركة "طالبان" في عاصمة ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، مخلفة ثلاثة قتلى على الأقل و 20 جريحًا.

ولم تعلن أبة جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، علما بأن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) يتخذ من شرق أفغانستان مقرا رئيسا له وهم أعداء حكام طالبان الجدد في أفغانستان.

لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك مسؤولون من طالبان بين القتلى والجرحى.

وقال مسؤولون في الشرطة إن قنبلة لاصقة انفجرت يوم السبت في العاصمة كابل ما أدى إلى إصابة شخصين. لم يتضح على الفور هدف قنبلة كابول.

بودكاست عرب 48

#طالبان
#أفغانستان
#تفجير
#جلال أباد

حوارات

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية
د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية

2021-09-04

د. مصطفى: مفهوم "تقليص الصراع" الذي طرحه بينيت يهدف لـ"تحويل الاحتلال إلى غير مرئي"
د. مصطفى: مفهوم "تقليص الصراع" الذي طرحه بينيت يهدف لـ"تحويل الاحتلال إلى غير مرئي"

2021-08-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تسببت بانفجار مرفأ بيروت: ضبط شحنة من نيرات الأمونيوم في لبنان
تسببت بانفجار مرفأ بيروت: ضبط شحنة من نيرات الأمونيوم في لبنان

2021-09-18

مظاهرة حاشدة في تونس للمطالبة بإلغاء تدابير سعيّد الاستثنائية
مظاهرة حاشدة في تونس للمطالبة بإلغاء تدابير سعيّد الاستثنائية

2021-09-18

"البوتيك الدبلوماسي" وفرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني
"البوتيك الدبلوماسي" وفرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني

2021-09-18

الأكثر قراءة

سجان حضر للزنزانة أثناء حفر الأسير انفيعات النفق

سجان حضر للزنزانة أثناء حفر الأسير انفيعات النفق

2021-09-17
الجيش الإسرائيلي يشكل وحدة لمواجهة توغل حزب الله بالجليل

الجيش الإسرائيلي يشكل وحدة لمواجهة توغل حزب الله بالجليل

2021-09-17
عشرات الإصابات بالضفة... و

عشرات الإصابات بالضفة... و"حماس" تحذّر الاحتلال من ارتكاب "أي حماقة" ضدّ مخيّم جنين

2021-09-17
طعنا بالسكاكين: إرهابيون يهود يهاجمون سائق حافلة عربي بالقدس

طعنا بالسكاكين: إرهابيون يهود يهاجمون سائق حافلة عربي بالقدس

2021-09-17
الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب أسلحة على الحدود الأردنية

الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب أسلحة على الحدود الأردنية

2021-09-17