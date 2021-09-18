أفغانستان: 3 قتلى و20 جريحا في تفجير استهدف آلية لـ"طالبان"

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 20 على الأقل، بينهم مدنيون، في تفجير عبوة ناسفة استهدفت مركبة تابعة لقوات "طالبان"، اليوم السبت، شرقي أفغانستان.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" عن مسؤولين محليين قولهم إن لغما أرضيا مزروعا على جانب طريق استهدف مركبة تابعة لقوات "طالبان"، اليوم، في مدينة جلال أباد.

وأضافت القناة أن مسؤولين في مستشفى بالولاية أكدوا إصابة 20 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى، مشيرة إلى أن معظمهم من المدنيين.

في المقابل، قال شهود عيان إن سلسلة من ثلاثة انفجارات استهدفت سيارات تابعة لحركة "طالبان" في عاصمة ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، مخلفة ثلاثة قتلى على الأقل و 20 جريحًا.

ولم تعلن أبة جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، علما بأن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) يتخذ من شرق أفغانستان مقرا رئيسا له وهم أعداء حكام طالبان الجدد في أفغانستان.

لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك مسؤولون من طالبان بين القتلى والجرحى.

وقال مسؤولون في الشرطة إن قنبلة لاصقة انفجرت يوم السبت في العاصمة كابل ما أدى إلى إصابة شخصين. لم يتضح على الفور هدف قنبلة كابول.