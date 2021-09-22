  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

تقرير: مواجهة بحرية بين فرقاطة تركية وسفينة يونانية

تاريخ النشر: 22/09/2021 - 18:32

تقرير: مواجهة بحرية بين فرقاطة تركية وسفينة يونانية
مناورات بحرية تركية شرق المتوسط (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨/ أسوشييد برس
تحرير: محمود مجادلة

أصدرت سفينة حربية تركية تحذيرا لسفينة أبحاث يونانية، لمنعها من دخول ما تعتبرها تركيا مياهها الإقليمية، بحسب ما أفادت قناة "إن تي في" التركية، اليوم، الأربعاء.

وتأتي المواجهة بعد عام من التهديدات بتصاعد التوترات في شرق البحر المتوسط، إلى صراع مفتوح بين الدولتين الجارتين والحليفتين في الناتو.

وذكر تقرير القناة أن سفينة المسح البحري "نوتيكال جيو" واجهت الفرقاطة "عروج رئيس" (الريس عروج - أوروتش رئيس) أثناء محاولتها دخول الجرف القاري لتركيا.

وأصدرت السفينة التركية رسالة لاسلكية تحذر من أنها ستتدخل إذا واصلت سفينة المسح مسارها.

السفينة "عروج رئيس" قبالة شواطئ أنطاليا (أرشيفية - أ ب)

ولم تحدد القناة وقت وقوع الحادث، لكن خدمات التعقب البحري أظهرت أن السفينة "نوتيكال جيو"، التي ترفع العلم المالطي، رست، الأربعاء، في ميناء هيراكليون بجزيرة كريت اليونانية.

ولم ترد وزارة الدفاع التركية على الفور على طلب للتعليق.

وتتنافس اليونان وتركيا على التنقيب عن احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط وسط نزاع طويل على المياه الإقليمية لكل منهما.

وتعتبر تركيا نفسها أيضا الوصي على حقوق الطاقة التابعة جمهورية شمال قبرص التركية.

وفي صيف العام 2020، ظلت السفن الحربية اليونانية والتركية في الظل عبر شرق البحر المتوسط، حيث أرسلت تركيا سفنا بحثية مدعومة من أسطولها البحري للبحث عن احتياطيات الهيدروكربونات.

بودكاست عرب 48

#تركيا
#مواجهة بحرية
#أسوشييد برس
#اليونان
#عروج رئيس

حوارات

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية
د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية

2021-09-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لبنان: مواصلة رفع الدعم عن المحروقات... وزيادة جديدة في أسعارها
لبنان: مواصلة رفع الدعم عن المحروقات... وزيادة جديدة في أسعارها

2021-09-22

الائتلاف الحكوميّ في المغرب يضمّ 3 أحزاب
الائتلاف الحكوميّ في المغرب يضمّ 3 أحزاب

2021-09-22

زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب سواحل نيكاراغوا
زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب سواحل نيكاراغوا

2021-09-22

الأكثر قراءة

والد العريس من الطيبة: القاتل والقتيل شاركا في حفل الزفاف

والد العريس من الطيبة: القاتل والقتيل شاركا في حفل الزفاف

2021-09-21
دهس في نهريا: مصرع شرطي واعتقال شخص من عرابة

دهس في نهريا: مصرع شرطي واعتقال شخص من عرابة

2021-09-21
النقب: العثور على قتيل بإطلاق نار داخل سيارة

النقب: العثور على قتيل بإطلاق نار داخل سيارة

2021-09-21
استطلاع: 80% من سكان الضفة وغزّة يريدون استقالة عبّاس

استطلاع: 80% من سكان الضفة وغزّة يريدون استقالة عبّاس

2021-09-21
السودان:

السودان: "انقلاب فاشل" في محاولة للسيطرة على مقر الإعلام الرسمي

2021-09-21