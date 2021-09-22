زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب سواحل نيكاراغوا

ضرب زلزال قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، المحيط الهادئ قبالة سواحل نيكاراغوا، أكبر دول أميركا الوسطى.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في بيان، إن زلزالا بلغت قوته الأولية 6.5 درجات وقع في المحيط الهادئ قبالة سواحل نيكاراغوا.

وأوضحت أن الزلزال جاء على عمق 30 كيلومترا وعلى بعد 78.2 كيلومترا قبالة ساحل منتجع جيكويليلو الشاطئي.

ولم يصدر حتى الساعة 11:18 (ت.غ) أي تحذير من إمكانية حدوث موجات تسونامي.

كما لم تعلن السلطات عن سقوط أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات حتى الساعة ذاتها.

ويشار إلى أن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أشارت عند بداية وقوع الزلزال أن قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر.

وفي سياق متصل ضرب زلزال بقوة 5,9 درجات، صباج اليوم الأربعاء، جنوب شرق أستراليا ما أدى إلى اهتزاز المباني في ثاني كبرى مدن البلاد، ملبورن، التي هرع عدد كبير من سكّانها إلى الشوارع خوفًا، في منطقة غير معتادة على الزلازل.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات فقط عن سطح الأرض، مشيرة إلى أنّه وقع بعيد الساعة التاسعة بالتوقيت المحلّي (الأربعاء 02:00 فجرا بتوقيت القدس) وأنّ السكّان على بُعد مئات الكيلومترات شعروا به.

وأعلنت أجهزة الإنقاذ أنّها تلقّت اتصالات استغاثة من مناطق بعيدة وصولا إلى مدينة دوبو الواقعة على بُعد حوالى 700 كيلومتر من مركز الزلزال.