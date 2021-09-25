أفغانستان: قتيل و7 إصابات بانفجار جسم مفخخ

قتل شخص على الأقل، وأصيب 7 آخرون، اليوم السبت، إثر انفجار في جلال أباد عاصمة ولاية ننغرهار الأفغانية.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" المحلية عن شهود عيان قولهم إن الانفجار ناجم عن لغم مزروع في مزهرية على جانب طريق.

وقال مسؤولون بالصحة في الولاية إن شخصا قتل وأصيب 7 آخرون نقلوا جميعا إلى المستشفى، دون ذكر أي تفاصيل عن هوية الضحايا.

وحسب بعض المصابين، فإن الانفجار وقع عندما كانت عربة تابعة لقوات طالبان تعبر الشارع. ولم يتسن الحصول على تعليق من جانب طالبان.

وقال شهود عيان إن مدنيين وعناصر من طالبان من بين الجرحى.

ويشار إلى أنه تم العثور على 8 جثث خلال اليومين الماضيين في مناطق متفرقة بمدينة جلال آباد.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن أصابع الاتهام تشير إلى تنظيم "داعش" الإرهابي الذي ينشط في الولاية.