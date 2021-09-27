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انهيار مبان وأضرار جراء زلزال ضرب كريت اليونانية

تاريخ النشر: 27/09/2021 - 11:25

انهيار مبان وأضرار جراء زلزال ضرب كريت اليونانية
بعض الأضرار في أبنية قديمة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات جزيرة كريت اليونانية صباح اليوم الإثنين، من دون أن يبلغ عن وقوع ضحايا حتى الآن، ملحقا بعض الأضرار في أبنية قديمة على ما أفاد مرصد أثينا للنشاط الزلزالي.

ولقي رجل يعمل في كنيسة انهارت حتفه في الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة كريت، حسبما أفاد التلفزيون اليوناني العام "إي آر تي".

ووقعت الهزة عند الساعة 06:17 بتوقيت غرينتش على بعد 23 كيلومترا من هيراكليون كبرى مدن كريت، ما أدى إلى خروج السكان إلى الشوارع على ما أوضح المرصد.

وقال مسؤول الدفاع المدني في المدينة، للتلفزيون اليوناني العام يانيس ليوتاراكيس "سجلنا حتى الآن وقوع أضرار في أبنية قديمة، فيما خرج الناس إلى الشوارع".

وضرب الزلزال على عمق عشرة كيلومترات وبلغت قوته 5.8 درجات وحدد مركزه على بعد 346 كيلومترا جنوب أثينا، بحسب المرصد.

وظهرت مشاهد بثها التلفزيون العام اضرارا، ولا سيما انهيار منازل قديمة في اركالوخوري قرب هيركليون.

وقال رئيس بلدية قرية أركالوهوري، إن أضرارا لحقت بكنيستين، ومبان أخرى في القرية، وأن شخصين حوصرا أحدهما في كنيسة بعد انهيار قبة خلال أعمال صيانة والآخر في منزل.

يذكر أن زلزالا بقوة 6,3 درجات ضرب مدينة لاريسا الكبيرة في وسط اليونان في شهر أذار/مارس الماضي، وألحق أضرارا بمنشآت عامة وخاصّة من طرق وجسور ومبانٍ.

وتقع اليونان على فوالق جيولوجية عدة، وغالبا ما تشهد هزات أرضية. في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020 وقع زلزال في بحر إيجه بلغت قوته 7 درجات بين جزيرتي ساموس اليونانية ومدينة أزمير التركية، ما أسفر عن مصرع شخصين في ساموس و114 في تركيا.

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