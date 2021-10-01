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مقتل 118 وإصابة العشرات: السيطرة على سجن شهد مواجهات بين سجناء بالإكوادور

تاريخ النشر: 01/10/2021 - 11:05

مقتل 118 وإصابة العشرات: السيطرة على سجن شهد مواجهات بين سجناء بالإكوادور
عناصر أمن في سجن غواياكيل (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: باسل مغربي

استعادت الشرطة الإكوادورية، مساء أمس الخميس، السيطرة على سجن غواياكيل، حيث اندلعت منذ الثلاثاء الماضي، مواجهات بالأسلحة النارية بين سجناء خلّفت في صفوفهم 118 قتيلا وعشرات الجرحى، بحسب ما أفادت السلطات.

وقالت قائدة الشرطة، تانيا فاريللا للصحافيين في أعقاب عملية أمنية واسعة النطاق شارك فيها نحو 900 شرطي لاستعادة السيطرة على السّجن إنّ "كلّ شيء هادئ. السجناء في زنزاناتهم ولم يعودوا يسيطروا على مجمّع الزنزانات".

وأعلنت السلطات القضائية مساء أمس نّ المواجهات المسلّحة التي اندلعت في مجمّع السجون هذا بين عصابات متناحرة من السجناء، أسفرت عن مقتل 118 سجينا، بينهم ستّة قُطعت رؤوسهم، وإصابة 86 آخرين بجروح.

عناصر أمن في سجن غواياكيل (أ ب)

والاشتباكات التي اندلعت الثلاثاء وتخلّلها استخدام أسلحة نارية وقنابل يدوية دارت بين سجناء يعتقد أنّهم مرتبطون بعصابات مكسيكية لتهريب المخدّرات ولا سيّما كارتيلا "سينالوا" و"خاليسكو نيو جينيريشن".

وقالت الشرطة إنّ اثنين من عناصرها أصيبا بجروح في عملية استعادة السيطرة على السّجن.

أقارب السجناء ينتظرون خارج السجن (أ ب)

وبينما كان عناصر الشرطة ينفّذون عمليتهم الأمنية داخل أسوار السّجن، كانت وحدات من الجيش معزّزة بمدرّعات تطوّقه من الخارج وعلى مقربة منهم مئات من أهالي السجناء ينتظرون بقلق لتسقّط أخبار أقاربهم.

بودكاست عرب 48

#الشرطة الإكوادورية
#الإكوادور
#سجن غواياكيل
#مواجهات بالأسلحة النارية
#مقتل سجناء

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