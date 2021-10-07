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إيران تعتزم افتتاح ممر تجاري إلى أرمينيا لا يمر بأذربيجان

تاريخ النشر: 07/10/2021 - 21:17

إيران تعتزم افتتاح ممر تجاري إلى أرمينيا لا يمر بأذربيجان
مناورات إيرانية على حدود أذربيجان (أ ب)
عرب ٤٨/الأناضول
تحرير: أحمد دراوشة

أعلنت إيران، الخميس، عن إنشاء ممرّ تجاري مباشر يصلها بأرمينيا، دون المرور بأذربيجان، إثر تصاعد التوتر بين طهران وباكو، مؤخرًا.

وذكر مسؤول إيراني أنه سيتم إنشاء الممرّ "خلال شهر"، مشيرًا إلى أنه "لن تعود ثمة حاجة لدفع رسوم لأذربيجان".

وأفاد نائب وزير الطرق والتخطيط العمراني، خير الله خادمي، في تصريحات أدلى بها لوكالة "إرنا" الإيرانية، أنه بحث خلال زيارته لأرمينيا مع المسؤولين هناك موضوع الممر البديل.

وأوضح خادمي أن مرور طريق "غوريس - كابان" فوق الأراضي الأذربيجانية دفعهم للبحث عن ممر بديل، مبينًا أن الممر البديل سيكون جاهزا لعبور الشاحنات في غضون شهر.

وتابع الوزير "مع افتتاح الممر الجديد لن يكون هناك حاجة لدفع رسوم إضافية لأذربيجان".

وفي 27 أيلول/سبتمبر الماضي، قال رئيس أذربيجان، إلهام علييف، في حديث للأناضول، إن الشاحنات الإيرانية أُرسلت بطرق غير قانونية إلى منطقة قره باغ المحررة.

وأوضح علييف أن إيران بدأت بإجراء مناورات عسكرية على حدود بلاده بعد تفتيش الشاحنات المذكورة.

من جهته، وصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، تصريحات الرئيس الأذربيجاني حول بلاده بأنها "محيرة ومؤسفة"، زاعما وجود إسرائيليين في المنطقة.

وفي الأول من أكتوبر/تشرين أول الجاري، أطلقت إيران مناورات "فاتحو خيبر" العسكرية بالقرب من الحدود الأذربيجانية شمال غربي البلاد.

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#إيران
#أذربيجان
#أرمينيا

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